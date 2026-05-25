Στον εισαγγελέα ο 30χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε με κατσαβίδι τον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη
Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 30χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του, μέσα στο σπίτι τους στο Τριάδι Θεσσαλονίκης.
Ο κατηγορούμενος μεταφέρθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι, χωρίς να πει κουβέντα στους δημοσιογράφους. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία, παράβαση του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας και του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr ο 30χρονος κατάφερε στον πατέρα του θανατηφόρα χτυπήματα με ένα κατσαβίδι. Όλα τα χτυπήματα φέρεται να έγιναν στο πρόσωπο του θύματος ενώ περισσότερο «φως» στο μακάβριο έγκλημα αναμένεται να ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί έως αύριο από τους ιατροδικαστές ενώ θα γίνει στη σορό και αξονική.
Στο σημείο που βρέθηκε η σορός του 67χρονου εντοπίστηκε εκτός από μαχαίρι και το κατσαβίδι, το οποίο φαίνεται πως χρησιμοποίησε ο κατηγορούμενος. Ο 30χρονος, ο οποίος ομολόγησε το έγκλημα, φέρεται να είπε αρχικά στους αστυνομικούς ότι κατάφερε χτυπήματα με ένα σκαμπό στο κεφάλι του πατέρα του, μετά από καβγά που είχαν το βράδυ του Σαββάτου, ωστόσο το κατσαβίδι βρέθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση.
Πατέρας και γιος ζούσαν σε μονοκατοικία στο Τριάδι όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος ζούσε στο κυρίως σπίτι και ο πατέρας κατοικούσε στο υπόγειο όπου και βρέθηκε νεκρός.
Την αστυνομία ειδοποίησε η αδελφή του 30χρονου η οποία αναζητούσε τον πατέρα της.
Από το σημείο του εγκλήματος κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι και ένα κατσαβίδι τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση, καθώς και δύο κουτιά ναρκωτικών δισκίων χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή.
