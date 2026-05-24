Οικογενειακό δράμα στη Θεσσαλονίκη: Ο 30χρονος σκότωσε με κατσαβίδι τον 67χρονο πατέρα του

Το θύμα άρχισε να αναζητά η κόρη του, καθώς δεν έδινε σημεία ζωής - Ο 30χρονος γιος του ομολόγησε ότι τον σκότωσε - Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

από καβγά ο 30χρονος γιος του μέσα στο σπίτι τους στο Τριάδι



Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του protothema.gr ο 30χρονος κατάφερε στον πατέρα του θανατηφόρα χτυπήματα με ένα κατσαβίδι. Όλα τα χτυπήματα φέρεται να έγιναν στο πρόσωπο του θύματος ενώ περισσότερο «φως» στο μακάβριο έγκλημα αναμένεται να ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί αύριο από τους ιατροδικαστές ενώ θα προηγηθεί στη σορό και αξονική.







Ο 30χρονος, ο οποίος ομολόγησε το έγκλημα, φέρεται να είπε αρχικά στους αστυνομικούς ότι κατάφερε χτυπήματα με ένα σκαμπό στο κεφάλι του πατέρα του, μετά από καβγά που είχαν το βράδυ του Σαββάτου, ωστόσο το κατσαβίδι βρέθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση.





Πατέρας και γιος ζούσαν σε μονοκατοικία στο Τριάδι όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος ζούσε στο κυρίως σπίτι και ο πατέρας κατοικούσε στο υπόγειο όπου και βρέθηκε νεκρός.



Την αστυνομία ειδοποίησε η αδελφή του 30χρονου η οποία αναζητούσε τον πατέρα της και δεν μπορούσε να τον εντοπίσει με αποτέλεσμα να ανησυχήσει.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 30χρονος φέρεται να είναι είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών.



Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το περιστατικό «Συνελήφθη σήμερα (24-05-2026) σε περιοχή του Δήμου Θέρμης, 30χρονος ημεδαπός, για ανθρωποκτονία σε βάρος του 67χρονου πατέρα του.



Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, για ανθρωποκτονία, παράβαση του Νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας και Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.



Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες σήμερα εντοπίστηκε νεκρός σε χώρο της οικίας τους ο 67χρονος, φέροντας τραύματα, που όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα είχε προκαλέσει ο 30χρονος, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του.



Κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι και ένα κατσαβίδι τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση, καθώς και δύο κουτιά ναρκωτικών δισκίων χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή.



Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας.



Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές».