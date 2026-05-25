Τουλάχιστον 4 νεκροί από ρωσικά πλήγματα σε Χάρκοβο και Ντονέτσκ, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων σήμερα στο βορειοανατολικό και ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Δύο άνδρες, ηλικίας 68 και 25 ετών, βρήκαν τον θάνατο και άλλοι 19 τραυματίστηκαν, τρεις εκ των οποίων σοβαρά, εξαιτίας ρωσικής επίθεσης στην περιφέρεια του Χαρκόβου (βορειοανατολικά), δήλωσε ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινιεχούμποφ. Αποθήκες, οχήματα και μια επιχείρηση υπέστησαν σημαντικές υλικές ζημιές, συμπλήρωσε.

Στο Κραματόρσκ, τη μοναδική μεγάλη πόλη της περιφέρειας Ντονέτσκ που παραμένει υπό τον έλεγχο των ουκρανικών δυνάμεων, ο δήμαρχος ενημέρωσε πως δύο άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο κι άλλοι τρεις τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών βομβαρδισμών. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Ολεξάντρ Χοντσαρένκο, οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν μια βιομηχανική ζώνη και μια κατοικημένη περιοχή.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Τα πλήγματα αυτά σημειώθηκαν στον απόηχο της μαζικής πυραυλικής επίθεσης που εξαπέλυσε η Ρωσία, τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, εναντίον του Κιέβου και της ευρύτερης περιοχής της ουκρανικής πρωτεύουσας, με απολογισμό τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και περισσότερους από 100 τραυματίες.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας κάλεσε σήμερα όσους ξένους πολίτες βρίσκονται στο Κίεβο, συμπεριλαμβανομένων των μελών διπλωματικών αποστολών, να εγκαταλείψουν την πρωτεύουσα της Ουκρανίας ενόψει νέων ρωσικών πληγμάτων.

Οι διπλωματικές προσπάθειες, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, για τον τερματισμό της χειρότερης ένοπλης σύγκρουσης στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχουν βαλτώσει από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
