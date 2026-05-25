ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινές φυλάκισης από 5 έως και 26 μήνες με αναστολή σε 13 κατηγορούμενους για απάτη με επιδοτήσεις στις Σέρρες
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινές φυλάκισης από 5 έως και 26 μήνες με αναστολή σε 13 κατηγορούμενους για απάτη με επιδοτήσεις στις Σέρρες
Πρόκειται για μία από τις πρώτες μεγάλες έρευνες που χειρίστηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα
Αυλαία έπεσε σήμερα στην εκδίκαση μιας ακόμη υπόθεσης που αφορά απάτη σε σχέση με επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους περίπου 250.000 ευρώ.
Πρόκειται για τη μεγάλη δικογραφία -από τις πρώτες που είχε χειριστεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία- με 32 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως από τις Σέρρες.
Σήμερα το δικαστήριο ανακοίνωσε την τελική ετυμηγορία του επί της υπόθεσης.
Κατά περίπτωση οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για απάτη, συνέργεια σε απάτη, ψευδή βεβαίωση και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση. Το δικαστήριο αναγνώρισε σε όλους τους κατηγορούμενους το ελαφρυντικό του σύννομου βίου και τους επέβαλλε ποινές που ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες με τριετή αναστολή. Ακόμη το δικαστήριο επέβαλλε στον καθένα από τους κατηγορουμένους που κρίθηκαν ένοχοι έξοδα 1.200 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση αυτή επτά εκ των κατηγορουμένων είχαν προχωρήσει σε ποινική διαπραγμάτευση επιστρέφοντας τα χρήματα που είχαν λάβει ως επιδότηση. Συγκεκριμένα, το αίτημα είχε υποβληθεί αφού και οι επτά κατηγορούμενοι επέστρεψαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ 165.000 ευρώ που φέρονται να εισέπραξαν από τον Οργανισμό χωρίς να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Έτσι, μετά την επιστροφή των ποσών που παρανόμως είχαν λάβει, οι επτά κατηγορούμενοι «είδαν» τις ποινές τους να μειώνονται. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο τους είχε επιβάλλει ποινές φυλάκισης από δύο έτη και τρεις μήνες έως τρία έτη, με τριετή αναστολή, ενώ για ένα κατηγορούμενο διατάχθηκε και η δήμευση του ποσού των 20.000 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς του.
Μεταξύ άλλων από την ακροαματική διαδικασία είχε προκύψει πως από το 2014 δεν προβλέπεται διοικητικός έλεγχος στα μισθωτήρια των εκτάσεων που υπέβαλαν οι εμφανιζόμενοι ως δικαιούχοι των επιδοτήσεων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να κατατίθενται μισθωτήρια χωρίς υπογραφές ή σφραγίδες.
Ακόμη, όπως φάνηκε διασταύρωση για τις εκτάσεις και τους πραγματικούς ιδιοκτήτες στο σύνολό τους δεν μπορούσε να γίνει γιατί δεν υπάρχει σύνδεση με το Κτηματολόγιο. Τέλος, προέκυψε ότι μετά το 2015 ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει σταματήσει τους διασταυρωτικούς ελέγχους όποτε δεν μπορούν να εισπραχθούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Πρόκειται για τη μεγάλη δικογραφία -από τις πρώτες που είχε χειριστεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία- με 32 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως από τις Σέρρες.
Σήμερα το δικαστήριο ανακοίνωσε την τελική ετυμηγορία του επί της υπόθεσης.
Η απόφαση του δικαστηρίουΤα μέλη του δικαστηρίου (Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων) υιοθετώντας την πρόταση της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως Ευγενίας Κυβέλου ομόφωνα κήρυξαν ενόχους 13 από τους συνολικά 25 κατηγορουμένους που κάθισαν στο εδώλιο.
Κατά περίπτωση οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για απάτη, συνέργεια σε απάτη, ψευδή βεβαίωση και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση. Το δικαστήριο αναγνώρισε σε όλους τους κατηγορούμενους το ελαφρυντικό του σύννομου βίου και τους επέβαλλε ποινές που ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες με τριετή αναστολή. Ακόμη το δικαστήριο επέβαλλε στον καθένα από τους κατηγορουμένους που κρίθηκαν ένοχοι έξοδα 1.200 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση αυτή επτά εκ των κατηγορουμένων είχαν προχωρήσει σε ποινική διαπραγμάτευση επιστρέφοντας τα χρήματα που είχαν λάβει ως επιδότηση. Συγκεκριμένα, το αίτημα είχε υποβληθεί αφού και οι επτά κατηγορούμενοι επέστρεψαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ 165.000 ευρώ που φέρονται να εισέπραξαν από τον Οργανισμό χωρίς να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Έτσι, μετά την επιστροφή των ποσών που παρανόμως είχαν λάβει, οι επτά κατηγορούμενοι «είδαν» τις ποινές τους να μειώνονται. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο τους είχε επιβάλλει ποινές φυλάκισης από δύο έτη και τρεις μήνες έως τρία έτη, με τριετή αναστολή, ενώ για ένα κατηγορούμενο διατάχθηκε και η δήμευση του ποσού των 20.000 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς του.
Μεταξύ άλλων από την ακροαματική διαδικασία είχε προκύψει πως από το 2014 δεν προβλέπεται διοικητικός έλεγχος στα μισθωτήρια των εκτάσεων που υπέβαλαν οι εμφανιζόμενοι ως δικαιούχοι των επιδοτήσεων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να κατατίθενται μισθωτήρια χωρίς υπογραφές ή σφραγίδες.
Ακόμη, όπως φάνηκε διασταύρωση για τις εκτάσεις και τους πραγματικούς ιδιοκτήτες στο σύνολό τους δεν μπορούσε να γίνει γιατί δεν υπάρχει σύνδεση με το Κτηματολόγιο. Τέλος, προέκυψε ότι μετά το 2015 ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει σταματήσει τους διασταυρωτικούς ελέγχους όποτε δεν μπορούν να εισπραχθούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα