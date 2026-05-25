Έτσι συνελήφθησαν οι δύο Τούρκοι στη Θράκη που μετέφεραν όπλα «φαντάσματα» χωρίς σειριακούς αριθμούς, η πανομοιότυπη υπόθεση στον Έβρο

Πώς οι Αρχές κατάφεραν και έφτασαν στα ίχνη τους - Πρόκειται δύο άνδρες 29 και 43 ετών





Πρόκειται δύο άνδρες, 29 και 43 ετών, οι οποίοι έπεσαν στα χέρια των αστυνομικών μετά από αξιοποίηση πληροφοριών αναφορικά με εγκληματικές οργανώσεις που













Στις 17.45 κατάφεραν να εντοπίσουν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 29χρονος να κινείται στην επαρχιακή οδό Ξάνθης – Κομοτηνής, με κατεύθυνση προς την Κομοτηνή και το ακινητοποίησαν.



Οπως αποδείχθηκε η πληροφορία που είχαν ήταν άκρως αξιόπιστη καθώς στο χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου(πορτ-μπαγκαζ), βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας ταξιδιωτικός σάκος, ο οποίος



Κλείσιμο

Κατά την προανακριτική του απολογία, ο άνδρας υποστήριξε ότι πρωινές ώρες της του Σαββάτου, άτομο τον παρέλαβε από την οικία του στην Αλεξανδρούπολη και χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο αυτοκίνητο μετέβησαν από κοινού στην Ξάνθη.



Απογευματινές ώρες της ιδίας ημέρας, τον ενημέρωσε ότι εντός του οχήματος είχαν τοποθετηθεί όπλα, τα οποία θα μετέφερε κατά μόνας, στην Κομοτηνή, προκειμένου να τα παραλάβει άγνωστο σε αυτόν άτομο, πράξη για την οποία θα λάμβανε το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ.



Όπλα που χαρακτηρίζονται ως «φαντάσματα» και θα κατέληγαν σε ομοεθνείς τους που βρίσκονται στην Ελλάδα, μετέφεραν οι δύο Τούρκοι που συνελήφθησαν το απόγευμα του Σαββάτου (23/5) στη Θράκη , στο πλαίσιο επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.Πρόκειται δύο άνδρες,, οι οποίοι έπεσαν στα χέρια των αστυνομικών μετά από αξιοποίηση πληροφοριών αναφορικά με εγκληματικές οργανώσεις που αποτελούνται κυρίως από υπηκόους Τουρκίας και δραστηριοποιούνται στην διακίνηση όπλων, τα οποία εισάγουν στην χώρα μας από σημεία του Νομού Έβρου με σκοπό τον ανεφοδιασμό εγκληματικών ομάδων ομοεθνών.Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr , οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν το Σάββατο τα δύο άτομα, αξιοποιώντας μια αναφορά που είχαν την ίδια ημέρα για μεταφορά ποσότητας οπλισμού από την Ξάνθη στην Κομοτηνή, μέσω αυτοκινήτου.Χωρίς να χαθεί χρόνος, κλιμάκια αστυνομικών του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης & Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών μετέβησαν στις πόλεις της Ξάνθης και Κομοτηνής καθώς και στο οδικό δίκτυο που τις συνδέει, με σκοπό τον εντοπισμό και έλεγχο οχημάτων προκειμένου να εξακριβωθεί – επιβεβαιωθεί η πληροφορία.Στις 17.45 κατάφεραν να εντοπίσουν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 29χρονος να κινείται στην επαρχιακή οδό Ξάνθης – Κομοτηνής, με κατεύθυνση προς την Κομοτηνή και το ακινητοποίησαν.Οπως αποδείχθηκε η πληροφορία που είχαν ήταν άκρως αξιόπιστη καθώς στο χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου(πορτ-μπαγκαζ), βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας ταξιδιωτικός σάκος, ο οποίος περιείχε συνολικά 25 πανομοιότυπα πιστόλια άνευ μάρκας , χωρίς να φέρουν ενδείξεις και σειριακό αριθμό, αγνώστου διαμετρήματος, καθώς και αντίστοιχοι γεμιστήρες που ήταν συσκευασμένα εντός διαφανών νάιλον συσκευασιών, προκειμένου να προστατευτούν από την υγρασία και την οξείδωση.Κατά την προανακριτική του απολογία, ο άνδρας υποστήριξε ότι πρωινές ώρες της του Σαββάτου, άτομο τον παρέλαβε από την οικία του στην Αλεξανδρούπολη και χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο αυτοκίνητο μετέβησαν από κοινού στην Ξάνθη.Απογευματινές ώρες της ιδίας ημέρας, τον ενημέρωσε ότι εντός του οχήματος είχαν τοποθετηθεί όπλα, τα οποία θα μετέφερε κατά μόνας, στην Κομοτηνή, προκειμένου να τα παραλάβει άγνωστο σε αυτόν άτομο, πράξη για την οποία θα λάμβανε το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ.

Στον 29χρονο οι αστυνομικοί έδειξαν φωτογραφίες και τότε αναγνώρισε τον 43χρονο ως το πρόσωπο το οποίο του παρέδωσε το όχημα με τον οπλισμό και έτσι λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη και ο δεύτερος κατηγορούμενος.



Τα όπλα «φαντάσματα» και η πανομοιότυπη υπόθεση στον Έβρο Τα εν λόγω όπλα χαρακτηρίζονται ως «φαντάσματα», καθώς δεν φέρουν σειριακούς αριθμούς, καθιστώντας σχεδόν αδύνατο τον εντοπισμό του ιδιοκτήτη, τον κατασκευαστή, καθώς και τη διαδρομή που ακολουθήθηκε για να φτάσουν εντός της ελληνικής επικράτειας. Το γεγονός αυτό, δείχνει την οργάνωση που έχουν οι εγκληματικές οργανώσεις που λαμβάνουν αυξημένα μέτρα προφύλαξης και, επιπλέον, χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους για να πετύχουν την παράνομη δράση τους.



Αξίζει να σημειωθεί ότι, το είδος των πιστολιών, καθώς και ο τρόπος συσκευασίας τους (περιτύλιγμα σε διαφανείς νάιλον συσκευασίες), έχει ίδια χαρακτηριστικά με την σοβαρή υπόθεση που απασχόλησε τις Αρχές τον Οκτώβριο του 2025, όταν 13 Τούρκοι συνελήφθησαν στον Έβρο με την κατηγορία ότι μετέφεραν 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες, καθώς επίσης εξαρτήματα και τμήματα όπλων.



Οι 13 αλλοδαποί συνελήφθησαν σε περιοχή του Σουφλίου, έπειτα από επιχείρηση του λεγόμενου ελληνικού FBI το οποίο φαίνεται πως είχε πληροφορίες για τις κινήσεις τους.



Οι συλληφθέντες, επτά άνδρες κι έξι γυναίκες, είχαν περάσει στο ελληνικό έδαφος, διασχίζοντας προηγουμένως με βάρκα τον ποταμό Έβρο, ενώ μετέφεραν το οπλοστάσιο μέσα σε σάκους.



Τα όπλα εκτιμάται, σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., ότι θα κατέληγαν σε μέλη συμμορίας συμπατριωτών τους, εντός και εκτός ελληνικών συνόρων.