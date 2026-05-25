Η ασφάλεια σπιτιού Home On της Generali σου δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσεις καλύψεις, να έχεις άμεση βοήθεια και σιγουριά στην καθημερινότητά σου
Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία, δύο συλλήψεις, κατασχέθηκαν 25 «ghost guns»
Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία, δύο συλλήψεις, κατασχέθηκαν 25 «ghost guns»
Τα πιστόλια δεν έφεραν διακριτικά κατασκευαστή και εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια
Δύο άτομα συνελήφθησαν το απόγευμα του Σαββάτου στη Θράκη, στο πλαίσιο επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με την κατηγορία της διακεκριμένης οπλοκατοχής.
Η επιχείρηση έγινε από το Τμήμα Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, μετά από πληροφορίες για άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην παράνομη εισαγωγή και διακίνηση όπλων στην Ελλάδα, με αποδέκτες εγκληματικές ομάδες Τούρκων υπηκόων.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους. Στο πορτμπαγκάζ βρέθηκε ταξιδιωτικός σάκος με 25 πιστόλια.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα όπλα και οι γεμιστήρες τους ήταν συσκευασμένα σε διαφανείς νάιλον συσκευασίες και δεν έφεραν στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης. Πρόκειται για τα λεγόμενα «ghost guns» ή «όπλα φαντάσματα».
Από την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή και δεύτερου ατόμου, το οποίο συνελήφθη με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με τις Αρχές, φέρεται να είχε παραδώσει το όχημα και τα όπλα στον οδηγό που συνελήφθη αρχικά.
Συνολικά κατασχέθηκαν 25 πιστόλια, 25 γεμιστήρες, πέντε κινητά τηλέφωνα και δύο κάρτες SIM. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν επίσης και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά του οπλισμού.
Τα όπλα θα σταλούν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακές εξετάσεις.
Η επιχείρηση έγινε από το Τμήμα Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, μετά από πληροφορίες για άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην παράνομη εισαγωγή και διακίνηση όπλων στην Ελλάδα, με αποδέκτες εγκληματικές ομάδες Τούρκων υπηκόων.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους. Στο πορτμπαγκάζ βρέθηκε ταξιδιωτικός σάκος με 25 πιστόλια.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα όπλα και οι γεμιστήρες τους ήταν συσκευασμένα σε διαφανείς νάιλον συσκευασίες και δεν έφεραν στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης. Πρόκειται για τα λεγόμενα «ghost guns» ή «όπλα φαντάσματα».
Από την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή και δεύτερου ατόμου, το οποίο συνελήφθη με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με τις Αρχές, φέρεται να είχε παραδώσει το όχημα και τα όπλα στον οδηγό που συνελήφθη αρχικά.
Συνολικά κατασχέθηκαν 25 πιστόλια, 25 γεμιστήρες, πέντε κινητά τηλέφωνα και δύο κάρτες SIM. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν επίσης και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά του οπλισμού.
Τα όπλα θα σταλούν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακές εξετάσεις.
Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της υπόθεσης και πιθανές διασυνδέσεις με άλλες υποθέσεις παράνομης διακίνησης όπλων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα