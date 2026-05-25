Ψάχνουν τον τελικό προορισμό των 25 όπλων «φαντασμάτων» στη Θράκη, ερευνούν αν προορίζονταν για την τουρκική μαφία
Τα όπλα χωρίς σειριακούς αριθμούς εντοπίστηκαν σε αυτοκίνητο στην επαρχιακή οδό Ξάνθης – Κομοτηνής – Δύο συλλήψεις από το ελληνικό FBI

Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
Τον τελικό προορισμό των 25 όπλων «φαντασμάτων» που εντοπίστηκαν το περασμένο Σάββατο (23/5) στη Βόρεια Ελλάδα προσπαθούν να εξακριβώσουν οι ερευνητές του ελληνικού FBI που χειρίζονται την υπόθεση.

Πρόκειται για 25 όπλα τύπου γκλοκ τα οποία δεν φέρουν ούτε σειριακό αριθμό, ούτε κάποιο διακριτικό και που, όπως εκτιμάται, θα κατέληγαν σε μέλη τουρκικών εγκληματικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, τα όπλα μεταφέρθηκαν με αυτοκίνητο από τη Ξάνθη στην Κομοτηνή από έναν Πομάκο χωρίς ακόμα να έχει διαπιστωθεί ποιος θα ήταν ο τελικός προορισμός τους.

Ο εντοπισμός τους προέκυψε έπειτα από πληροφορίες που έφθασαν στις Αρχές οι οποίες έκαναν λόγο για τουρκικές εγκληματικές οργανώσεις που διακινούν όπλα μέσω του Έβρου με σκοπό τον εφοδιασμό ομοεθνών τους που βρίσκονται και δρουν στη χώρα μας.

Το απόγευμα του Σαββάτου εντοπίστηκε το αυτοκίνητο στην επαρχιακή οδό Ξάνθης-Κομοτηνής και ακινητοποιήθηκε. Σε έρευνα που έγινε στο πορτ μπαγκάζ βρέθηκε ένας σάκος ο οποίος περιείχε 25 πανομοιότυπα πιστόλια καθώς και γεμιστήρες που είχαν τοποθετηθεί σε ειδικές συσκευασίες για να προστατευτούν από το περιβάλλον.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο άτομα. Ο οδηγός του οχήματος και ακόμη ένας άνδρας που φέρεται να παρέδωσε στον πρώτο το όχημα με τα όπλα.
