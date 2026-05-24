Η ασφάλεια σπιτιού Home On της Generali σου δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσεις καλύψεις, να έχεις άμεση βοήθεια και σιγουριά στην καθημερινότητά σου
Η μητέρα του κακοποιημένου τρίχρονου στα Χανιά είχε και δύο παιδάκια που πέθαναν - Τι εξετάζει η αστυνομία
Η μητέρα του κακοποιημένου τρίχρονου στα Χανιά είχε και δύο παιδάκια που πέθαναν - Τι εξετάζει η αστυνομία
Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται η μητέρα του τρίχρονου που βρέθηκε κακοποιημένο και ο Πακιστανός σύντροφος, στο μικροσκόπιο άλλοι δύο θάνατοι παιδιών - Ο πατέρας του παιδιού προσπάθησε να ξεγελάσει τις Αρχές και κρυβόταν στα Χανιά
Νέες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση του 3χρονου κοριτσιού από τα Χανιά που νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ, καθώς οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα που φέρεται ως πατέρας του παιδιού, ο οποίος – σύμφωνα με πληροφορίες – επιχείρησε να παραπλανήσει τις αρχές και να αποφύγει τη σύλληψη, χωρίς όμως να τα καταφέρει.
Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας Politica.gr, τόσο η μητέρα όσο και ο φερόμενος πατέρας του παιδιού αντιμετωπίζουν την ιδιαίτερα σοβαρή κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ τη Δευτέρα (25/5) αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Εισαγγελέως.
Την ίδια ώρα, υπό το «μικροσκόπιο» των Αρχών φαίνεται να έχουν μπει και οι θάνατοι άλλων δύο παιδιών της οικογένειας. Η μητέρα, που τώρα έχει τέσσερα παιδιά, ισχυρίστηκε ότι τα προηγούμενα δύο πέθαναν κατά τον θηλασμό.
Ωστόσο, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων δεν πείστηκαν από τους ισχυρισμούς του. Μεθοδικά, αξιοποιώντας πληροφορίες, τηλεφωνικές επαφές και επιχειρησιακά δεδομένα, συνέχισαν την έρευνα και διαπίστωσαν ότι ο ίδιος όχι μόνο δεν είχε εγκαταλείψει το νησί, αλλά φέρεται να κρυβόταν μέσα στην πόλη των Χανίων, επιχειρώντας να κερδίσει χρόνο και να ξεγελάσει τις αρχές.
Παρά την προσπάθειά του να αποπροσανατολίσει την έρευνα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν, να τον αιφνιδιάσουν και τελικά να τον συλλάβουν, βάζοντας τέλος στην προσπάθεια διαφυγής του.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί τη Δευτέρα το πρωί ενώπιον της Εισαγγελέως μαζί με τη μητέρα του 3χρονου παιδιού, προκειμένου να απολογηθούν για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι από την πρώτη στιγμή της σύλληψής της, η μητέρα του παιδιού, η οποία είναι Ρομά, δεν συνεργαζόταν με τις αστυνομικές αρχές, γεγονός που – σύμφωνα με τις ίδιες πηγές – δυσχέρανε σημαντικά την προσπάθεια των ερευνητών να ξεκαθαρίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε να νοσηλεύεται σε τόσο σοβαρή κατάσταση.
Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται και τα τρία παιδιά που εντοπίστηκαν στο σπίτι όπου διέμενε η οικογένεια. Τα παιδιά φέρονται να υποστηρίζουν ότι το 3χρονο κοριτσάκι είναι αδελφάκι τους, ωστόσο οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη ζητήσει εισαγγελική παραγγελία για εξέταση γενετικού υλικού (DNA), προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πράγματι υπάρχει συγγενική σχέση μεταξύ τους, αλλά και να αποσαφηνιστεί πλήρως το οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούσαν.
Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας Politica.gr, τόσο η μητέρα όσο και ο φερόμενος πατέρας του παιδιού αντιμετωπίζουν την ιδιαίτερα σοβαρή κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ τη Δευτέρα (25/5) αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Εισαγγελέως.
Την ίδια ώρα, υπό το «μικροσκόπιο» των Αρχών φαίνεται να έχουν μπει και οι θάνατοι άλλων δύο παιδιών της οικογένειας. Η μητέρα, που τώρα έχει τέσσερα παιδιά, ισχυρίστηκε ότι τα προηγούμενα δύο πέθαναν κατά τον θηλασμό.
Πώς προσπάθησε να ξεγελάσει τις ΑρχέςΟ άνδρας, πακιστανικής καταγωγής, φέρεται να είχε στήσει σχέδιο αποπροσανατολισμού των διωκτικών αρχών, υποστηρίζοντας πως είχε ήδη ταξιδέψει στην Αθήνα, ενώ υπήρχε ακόμη και εισιτήριο εκδομένο στο όνομά του, ώστε να ενισχυθεί η εικόνα ότι είχε φύγει από την Κρήτη.
Ωστόσο, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων δεν πείστηκαν από τους ισχυρισμούς του. Μεθοδικά, αξιοποιώντας πληροφορίες, τηλεφωνικές επαφές και επιχειρησιακά δεδομένα, συνέχισαν την έρευνα και διαπίστωσαν ότι ο ίδιος όχι μόνο δεν είχε εγκαταλείψει το νησί, αλλά φέρεται να κρυβόταν μέσα στην πόλη των Χανίων, επιχειρώντας να κερδίσει χρόνο και να ξεγελάσει τις αρχές.
Παρά την προσπάθειά του να αποπροσανατολίσει την έρευνα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν, να τον αιφνιδιάσουν και τελικά να τον συλλάβουν, βάζοντας τέλος στην προσπάθεια διαφυγής του.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί τη Δευτέρα το πρωί ενώπιον της Εισαγγελέως μαζί με τη μητέρα του 3χρονου παιδιού, προκειμένου να απολογηθούν για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι από την πρώτη στιγμή της σύλληψής της, η μητέρα του παιδιού, η οποία είναι Ρομά, δεν συνεργαζόταν με τις αστυνομικές αρχές, γεγονός που – σύμφωνα με τις ίδιες πηγές – δυσχέρανε σημαντικά την προσπάθεια των ερευνητών να ξεκαθαρίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε να νοσηλεύεται σε τόσο σοβαρή κατάσταση.
Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται και τα τρία παιδιά που εντοπίστηκαν στο σπίτι όπου διέμενε η οικογένεια. Τα παιδιά φέρονται να υποστηρίζουν ότι το 3χρονο κοριτσάκι είναι αδελφάκι τους, ωστόσο οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη ζητήσει εισαγγελική παραγγελία για εξέταση γενετικού υλικού (DNA), προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πράγματι υπάρχει συγγενική σχέση μεταξύ τους, αλλά και να αποσαφηνιστεί πλήρως το οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούσαν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα