Δημογλίδου: Αρκετά κακοποιημένο το 3χρονο κοριτσάκι στην Κρήτη, συνελήφθη η μητέρα και αναζητείται ο πατέρας
Το κοριτσάκι έχασε τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά – Φέρει πολλαπλά τραύματα στο σώμα – Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση για τα τραύματα
Όλα τα στοιχεία της υπόθεσης κακοποίησης του 3χρονου κοριτσιού στην Κρήτη, που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, εξετάζει η Αστυνομία, με στόχο να αποδοθούν ευθύνες.
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου δήλωσε στο ΕΡΤnews ότι οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε συλλήψεις και αναζητούν εμπλεκόμενα πρόσωπα.
Ειδικότερα, έχει συλληφθεί η μητέρα του παιδιού, ενώ οι αρχές αναζητούν τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο, τον άνδρα που έχει δηλωθεί ως ο πατέρας του παιδιού και πρώην σύντροφος της μητέρας.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η τρίχρονη έχασε τις αισθήσεις της σε παιδική χαρά. Οι γιατροί που την εξέτασαν διαπίστωσαν ότι φέρει πολλαπλά τραύματα στο σώμα του, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στην εκτίμηση ότι πρόκειται για περιστατικό κακοποίησης.
Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε ότι το παιδί «περιγράφεται ως αρκετά κακοποιημένο από τους θεράποντες ιατρούς», ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση για να αποσαφηνιστεί αν τα τραύματα έχουν προκληθεί σε βάθος χρόνου και υπό ποιες συνθήκες.
