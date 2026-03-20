ΑΣΕΠ 2Κ/2026: Υποβλήθηκαν 24.408 αιτήσεις για τις 1.696 θέσεις σε νοσοκομεία, οι πιθανότητες επιτυχίας
ΑΣΕΠ 2Κ/2026: Υποβλήθηκαν 24.408 αιτήσεις για τις 1.696 θέσεις σε νοσοκομεία, οι πιθανότητες επιτυχίας

Τι πιθανότητες διορισμού έχουν οι υποψήφιοι της προκήρυξης 2Κ/2026 του ΑΣΕΠ για την κάλυψη 1.696 θέσεων στο ΕΣΥ

ΑΣΕΠ 2Κ/2026: Υποβλήθηκαν 24.408 αιτήσεις για τις 1.696 θέσεις σε νοσοκομεία, οι πιθανότητες επιτυχίας
Συνολικά 24.408 αιτήσεις υποβλήθηκαν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στην προκήρυξη 2Κ/2026 του ΑΣΕΠ για την κάλυψη 1.696 θέσεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Πιο αναλυτικά, η προκήρυξη 2Κ/2026 του ΑΣΕΠ προβλέπει την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 1.696 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών ετών, στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Η συντριπτική πλειονότητα των αιτήσεων προήλθε από υποψηφίους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), οι οποίοι υπέβαλαν 15.918 αιτήσεις, έναντι 8.490 αιτήσεων από την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι απόφοιτοι λυκείου διεκδίκησαν μαζικά τις διαθέσιμες θέσεις, καλύπτοντας σχεδόν τα δύο τρίτα των συνολικών συμμετοχών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΑΣΕΠ, οι πιθανότητες επιτυχίας για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό διαμορφώνονται 1 προς 14. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 14 υποψήφιοι θα διεκδικήσουν 1 μόνιμη θέση διορισμού.







Σχετικά Άρθρα

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

