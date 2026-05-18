Με ελεγχόμενη έκρηξη καταστράφηκε ο όλμος που εντοπίστηκε σε δάσος της Ευρυτανίας, δείτε βίντεο

Εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη, το βλήμα όλμου που εντοπίστηκε την Κυριακή (17/5) από περιπατητές στο δάσος του Αγίου Χαραλάμπους στην Ευρυτανία.

Το οξειδωμένο πυρομαχικό υλικό, κατάλοιπο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στην περιοχή «Κόκκαλα» και συγκεκριμένα στην τοποθεσία «Ταψάκι», σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Το πρωί της Δευτέρας (18/5) οι έμπειροι πυροτεχνουργοί της 695 ΑΒΠ που ειδικεύονται σε εξουδετέρωση πυρομαχικών (EOD) και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς (IED), προχώρησαν στην εξουδετέρωση του βλήματος και στη συνέχεια στην ελεγχόμενη έκρηξη και καταστροφή του, στο παλιό λατομείο στο Βελούχι.

Δείτε βίντεο από την έκρηξη:

LamiaReport.gr: Εξουδετέρωση και καταστροφή του όλμου που βρέθηκε σε δάσος της Ευρυτανίας

Στην επιχείρηση εκτός από τα στελέχη της Αποθήκης Βάσεως Πυρομαχικών που βρίσκεται στο Αυλάκι Στυλίδας, πήραν μέρος αστυνομικοί του ΑΤ Καρπενησίου, διασώστες του ΕΚΑΒ Καρπενησίου και πυροσβέστες από το Κλιμάκιο της Φουρνάς.

