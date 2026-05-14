Αλλάζουν όλα με τα τέσσερα φανάρια που έρχονται

προσθήκη ενός λευκού φαναριού, σχεδιασμένου αποκλειστικά για την εποχή των αυτόνομων αυτοκινήτων.

Η λογική πίσω από την ιδέα είναι απλή και ταυτόχρονα έξυπνη. Όταν σε μια διασταύρωση βρίσκονται αρκετά συνδεδεμένα αυτόνομα οχήματα, οι υπολογιστές τους επικοινωνούν μεταξύ τους για να συντονίσουν την κυκλοφορία με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Σε εκείνη τη στιγμή, το φανάρι ανάβει λευκό, ενημερώνοντας τους οδηγούς συμβατικών οχημάτων να ακολουθήσουν απλώς το όχημα μπροστά τους. Ο κανόνας δεν θα μπορούσε να είναι πιο απλός: αν κινείται ο μπροστινός, κινείσαι κι εσύ. Αν σταματά, σταματάς.