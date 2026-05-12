Οι γειτονιές της Αττικής με τον πιο μολυσμένο αέρα και η καταδικασμένη Ελλάδα

Η πλατφόρμα ανέλυσε δεδομένα από 9.446 πόλεις σε 143 χώρες και το συμπέρασμα είναι σκληρό: μόλις το 14% των πόλεων παγκοσμίως πληροί τα όρια ασφαλείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τα PM2.5 — ποσοστό μειωμένο ακόμα και σε σχέση με το 17% του 2024. Και η Αθήνα, για μία ακόμα χρονιά, βρίσκεται μακριά από αυτό το 14%.

Τι είναι τα PM2.5 και γιατί έχουν σημασία

Τα PM2.5 είναι αιωρούμενα σωματίδια με διάμετρο μικρότερη από 2,5 μικρόμετρα — περίπου τριάντα φορές λεπτότερα από την ανθρώπινη τρίχα. Η μικροσκοπική τους διάσταση είναι και το πρόβλημα: δεν φιλτράρονται από τη μύτη ή τον λαιμό, αλλά διεισδύουν βαθιά στους πνεύμονες και περνούν στην κυκλοφορία του αίματος. Η μακροχρόνια έκθεση σε αυτά συνδέεται με καρδιαγγειακές παθήσεις, εγκεφαλικά επεισόδια, χρόνιες πνευμονοπάθειες και καρκίνο του πνεύμονα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί περίπου 300.000 πρόωρους θανάτους κάθε χρόνο. Δεν είναι αφηρημένο νούμερο — είναι οικογένειες.