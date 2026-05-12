Δείτε τα 90 ολοκαίνουργια περιπολικά που παρέλαβε η Ελληνική Αστυνομία
90 νέα οχήματα από τη ΔΕΗ στην Άμεση Δράση Αττικής — Περιπολικά υβριδικά και σύγχρονες μηχανές για ΔΙ.ΑΣ.

Ενενήντα νέα οχήματα παρέδωσε χθες, Δευτέρα 11 Μαΐου, ο Όμιλος ΔΕΗ στην Ελληνική Αστυνομία, σε μια ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στις πρώην Σχολές της Αστυνομίας. Η δωρεά αφορά αποκλειστικά τις δυνάμεις της Άμεσης Δράσης Αττικής και τις ομάδες ΔΙ.ΑΣ., με στόχο την ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης στις γειτονιές της Αττικής.

Στην τελετή παρέστησαν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γεώργιος Στάσσης και ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος. Παρόντες επίσης ο διευθυντής της Άμεσης Δράσης Αττικής υποστράτηγος Γεώργιος Μιχαηλίδης, καθώς και ανώτατοι αξιωματικοί και στελέχη του Ομίλου.

Αναλυτικά, η δωρεά περιλαμβάνει 19 περιπολικά Ford Puma Titanium 5D, 26 περιπολικά MG 3 1.5 Hybrid+, 14 μοτοσικλέτες Yamaha Tracer 7 και 31 μοτοσικλέτες Suzuki V-Strom 800RQ. Πρόκειται δηλαδή για 45 τετράτροχα περιπολικά και 45 δίκυκλες μοτοσικλέτες.

