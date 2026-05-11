Τα fake news για τα ΚΤΕΟ και τι ισχύει πραγματικά;

Το βασικό αφήγημα τους ήταν διπλό: ο νέος νόμος για τις μεταφορές επιβάλλει υποχρεωτικό ετήσιο έλεγχο ΚΤΕΟ, και παράλληλα καταργεί τη δυνατότητα έκδοσης Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) από τα συνεργεία επισκευής. Συγκεκριμένα, κάποια δημοσιεύματα ανέφεραν ότι με διάταξη του νόμου 5290/2026 καταργείται οριστικά η δυνατότητα έκδοσης ΚΕΚ από συνεργεία, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες να πρέπει πλέον να απευθύνονται αποκλειστικά σε δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ.

Από πού ξεκίνησε η… σύγχυση

Η σύγχυση προκλήθηκε από το διαφορετικό περιεχόμενο του αρχικού προς ψήφιση νομοσχεδίου, που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2026, σε σύγκριση με τον τελικώς ψηφισθέντα νόμο. Στο αρχικό του κείμενο, το νομοσχέδιο πράγματι παρέλειπε τα συνεργεία από τους φορείς έκδοσης ΚΕΚ. Μετά το τελικό κείμενο που κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίστηκε, προστέθηκε η δυνατότητα έκδοσης και από εξουσιοδοτημένα συνεργεία...





