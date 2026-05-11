Αγριογούρουνο και αλεπού έκαναν βόλτες σε αυλή σπιτιού στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, δείτε βίντεο
Αγριογούρουνο και αλεπού έκαναν βόλτες σε αυλή σπιτιού στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, δείτε βίντεο
Το αγριογούρουνο εγκλωβίστηκε για περίπου δύο ώρες στον κήπο, ενώ λίγες ημέρες αργότερα εμφανίστηκε και αλεπού
Αντιμέτωποι με μια άκρως ασυνήθιστη κατάσταση βρέθηκαν κάτοικοι στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, όταν μέσα σε διάστημα λίγων ημερών στην αυλή κατοικίας εμφανίστηκαν διαδοχικά ένα αγριογούρουνο και μία αλεπού.
Σύμφωνα με το Voria.gr, το αγριογούρουνο μπήκε στον κήπο της κατοικίας και παρέμεινε εγκλωβισμένο για περίπου δύο ώρες, χωρίς να μπορεί να βρει διέξοδο. Η ιδιοκτήτρια προσπάθησε να βοηθήσει το ζώο να απομακρυνθεί, σκάζοντας μερικά μπαλόνια ώστε να τρομάξει και να κινηθεί προς την έξοδο. Τελικά, το αγριογούρουνο κατάφερε να φύγει μόνο του από τον χώρο.
Λίγες ημέρες αργότερα, στον ίδιο κήπο εμφανίστηκε και μία αλεπού, η οποία περιπλανήθηκε για λίγο στην περιοχή και αποχώρησε χωρίς να προκαλέσει αναστάτωση.
Σύμφωνα με το Voria.gr, το αγριογούρουνο μπήκε στον κήπο της κατοικίας και παρέμεινε εγκλωβισμένο για περίπου δύο ώρες, χωρίς να μπορεί να βρει διέξοδο. Η ιδιοκτήτρια προσπάθησε να βοηθήσει το ζώο να απομακρυνθεί, σκάζοντας μερικά μπαλόνια ώστε να τρομάξει και να κινηθεί προς την έξοδο. Τελικά, το αγριογούρουνο κατάφερε να φύγει μόνο του από τον χώρο.
Λίγες ημέρες αργότερα, στον ίδιο κήπο εμφανίστηκε και μία αλεπού, η οποία περιπλανήθηκε για λίγο στην περιοχή και αποχώρησε χωρίς να προκαλέσει αναστάτωση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα