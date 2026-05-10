Έκαψαν το αυτοκίνητο πολίτη που είχε καταγγείλει περιστατικά κακοποίησης ζώων στη Λέσβο, δείτε φωτογραφία
Σύμφωνα με το lesvosnews.net, άγνωστοι έκαψαν το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς αυτό ήταν παρκαρισμένο στον Άγιο Ιωάννη Αγιάσου

Καμένο βρήκε το αυτοκίνητό του κάτοικος της περιοχής Αγίου Ιωάννη Αγιάσου στη Λέσβο που είχε καταγγείλει στο παρελθόν περιστατικά κακοποίησης ζώων στο νησί. 

Όπως αναφέρει το lesvosnews.net, πρόκειται για τον Ηλία Ψυρρούκη που σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, χθες το βράδυ άγνωστοι έκαψαν το αυτοκίνητό του, το οποίο ήταν σταθμευμένο στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Αγιάσου.

Ο Ηλίας Ψυρούκης είχε βρεθεί ξανά στο στόχαστρο πριν λίγο καιρό και συγκεκριμένα στις 26 Απριλίου 2026, όταν άγνωστοι είχαν προκαλέσει σοβαρές φθορές στο αυτοκίνητό του, σπάζοντας το παρμπρίζ. Τότε, το περιστατικό είχε παρουσιαστεί ως πράξη εκφοβισμού εναντίον ενός ενεργού πολίτη που έχει συνδέσει το όνομά του με την προστασία των ζώων και την ανάδειξη περιστατικών κακοποίησης στη Λέσβο. Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που του έσπαγαν το αμαξι. Ειχε προηγηθεί αλλη μια φορά με σπάσιμο του αμαξιού πριν μερικούς μήνες.


«Είστε εγκληματίες...»

Με ανάρτησή του, ο ίδιος ο Ηλίας Ψυρούκης ξέσπασε δημόσια, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Είστε Εγκληματίες. Γιατί εγώ είμαι υπερβολικός. Γιατί εγώ σας στιγματίζω. Γιατί το γάλα είναι μαύρο. Αυτή είναι η κοινωνία σας». Λόγια οργής, πίκρας και αγανάκτησης, μέσα από τα αποκαΐδια μιας υπόθεσης που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως «προσωπική διαφορά» ή ως απλή φθορά ξένης περιουσίας.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η υπόθεση αναμένεται να διερευνηθεί άμεσα και σε βάθος από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά, να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες και να εξεταστεί αν υπάρχει σύνδεση με τα προηγούμενα περιστατικά σε βάρος του ίδιου ανθρώπου.
