Σήμερα το απόγευμα η μεγάλη αεροπορική επίδειξη στον Φλοίσβο για τα 95 χρόνια της Πολεμικής Αεροπορίας

Ενενήντα πέντε χρόνια συνεχούς παρουσίας και δράσης συμπληρώνει φέτος η Πολεμική Αεροπορία, τιμώντας μια διαδρομή που ξεκινά από το 1931 και φτάνει μέχρι τη σύγχρονη αεροπορική ισχύ. Στο πλαίσιο των εορτασμών για την επέτειο, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη αεροπορική επίδειξη σήμερα στις 18:00, στην Παραλία Φλοίσβου, μπροστά από το Άγαλμα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.
Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα πτήσεων, που θα περιλαμβάνει τόσο σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη όσο και ιστορικά μοντέλα, αναδεικνύοντας τη διαχρονική εξέλιξη της ελληνικής αεροπορίας. Από τα εμβληματικά Spitfire και τα Phantom μέχρι τα προηγμένα F-16 και Rafale, ο ουρανός της Αττικής αναμένεται να γεμίσει με θεαματικούς σχηματισμούς και δυναμικές πτήσεις.
Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη, ενώ συνιστάται η έγκαιρη προσέλευση, ώστε οι επισκέπτες να εξασφαλίσουν καλή θέση και να απολαύσουν το θέαμα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Παραλία Φλοίσβου, μπροστά από το Άγαλμα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 στις 18:00, σε μια γιορτή που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και αναδεικνύει το μέλλον της ελληνικής αεροπορίας.
Η φαρμακευτική καινοτομία δεν αποτελεί επιλογή πολιτικής, αποτελεί δικαίωμα των ασθενών και βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας. Και σήμερα, στην Ελλάδα, αυτό το δικαίωμα δοκιμάζεται στην πράξη.