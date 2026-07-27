Δίκη για τα Τέμπη: Συνεχίζονται οι αγορεύσεις για τα αιτήματα αναβολής

Η εισαγγελέας ζήτησε να απορριφθούν οι ενστάσεις και τα αιτήματα της υπεράσπισης, ενώ η διαδικασία διακόπτεται για τον Αύγουστο μετά τις δύο τελευταίες συνεδριάσεις