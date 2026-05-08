Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και εθελοντική προσφορά στην πρώτη γραμμή με το Allwyn Care

Jan Karas, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas

Οδυσσέας Χριστοφόρου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas

Ευάγγελος Φιλόπουλος, Μάρη Ευγενίδου-Λόη, Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης και Γκαμπριέλα Τελεκφάλβι

Νέες δράσεις για τον ευαίσθητο τομέα της Υγείας παρουσίασε, την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026, η Allwyn Hellas, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της, παρουσία της ανώτερης διοικητικής ομάδας της εταιρείας και στελεχών από τους συνεργαζόμενους οργανισμούς.Οι νέες δράσεις αποτελούν μέρος τηςκαι έρχονται να συμπληρώσουν, που ανακοινώθηκε στις αρχές Απριλίου και αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα της πρωτοβουλίας. Οι νέες δράσεις του Allwyn Care εστιάζουν στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την εθελοντική προσφορά, με γνώμονα μια ευρύτερη αλλαγή κουλτούρας. Ειδικότερα, θα υλοποιηθείσε συνεργασία με κορυφαίους επιστημονικούς οργανισμούς και φορείς της κοινωνίας των πολιτών., τόνισε: «Για εμάς, η Υγεία αποτελεί βασική κοινωνική ανάγκη και έναν από τους πιο σαφείς τρόπους συμβολής στην κοινωνική συνοχή και αξιοπρέπεια. Αυτή η φιλοσοφία διαμορφώνει τα πάντα γύρω από το Allwyn Care. Σήμερα, παρουσιάσαμε δράσεις που επιδιώκουν να διαμορφώσουν μια νέα κουλτούρα προσφοράς και πρόληψης και έχουν ως στόχο να προσφέρουν απτά αποτελέσματα, σε τομείς όπου η διαθεσιμότητα και η πρόσβαση μπορούν να σώσουν ζωές. Στην Allwyn, ο κοινωνικός μας ρόλος επικεντρώνεται στην υπευθυνότητα, τη συνέπεια και τον διαρκή αντίκτυπο – και αυτό ακριβώς είναι η ουσία του Allwyn Care!»., σημείωσε: «Εδώ και χρόνια, η Υγεία είναι στην καρδιά της στρατηγικής μας για την Εταιρική Υπευθυνότητα. Με την πρωτοβουλία Allwyn Care, η δέσμευση αυτή γίνεται ακόμα πιο δυνατή. Η ανακαίνιση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Μεταξά» και τις συμπληρωματικές δράσεις που ανακοινώσαμε σήμερα, το Allwyn Care καθίσταται μια ολιστική παρέμβαση για την Υγεία, με σαφή κοινωνικό και εθνικό χαρακτήρα. Το μήνυμα της πρωτοβουλίας μας είναι απλό και ουσιαστικό: Η φροντίδα μπορεί να γίνει πράξη — παντού και για όλους».Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, αναγνωρίζοντας την πρωτοβουλία της εταιρείας και τονίζοντας παράλληλα τη σημασία των δράσεων για την κοινωνία.Επίσης, τοποθετήθηκαν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, κ. Ευάγγελος Φιλόπουλος, η Πρόεδρος και Ιδρύτρια του οργανισμού Choose Life, κ. Μάρη Ευγενίδου-Λόη, ο Καθηγητής Αιματολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και Επικεφαλής της Ιατρικής Επιτροπής του οργανισμού Choose Life, κ. Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης και η Project Manager του οργανισμού Bloode, κ. Γκαμπριέλα Τελεκφάλβι. Συγκεκριμένα, παρουσίασαν το έργο των οργανισμών, αναφέρθηκαν στη συνεργασία τους με την Allwyn και ευχαρίστησαν την εταιρεία για τη συμβολή της.Τουλοποιείται μαζί με τους οργανισμούςκαι καλύπτει όλη την ελληνική επικράτεια. Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται σε μία από τις πλέον κρίσιμες ανάγκες του δημόσιου συστήματος υγείας: την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος και την αύξηση των εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Στόχος είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση – ιδίως της νέας γενιάς – και η διαμόρφωση μιας σταθερής κουλτούρας προσφοράς και εθελοντισμού.Τοπραγματοποιείται σε συνεργασία με τηνκαι εστιάζει στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση διάφορων μορφών καρκίνου. Μέσω μιας κινητής μονάδας υγείας, θα παρέχονται δωρεάν εξετάσεις σε περιοχές που η πρόσβαση σε οργανωμένες δομές υγείας είναι περιορισμένη. Ενδεικτικά, στις παρεχόμενες εξετάσεις περιλαμβάνονται ψηφιακή μαστογραφία, τεστ Παπανικολάου, έλεγχος PSA για τον καρκίνο του προστάτη, δερματοσκόπηση κ.ά. Επίσης, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενημερωτικές και συμβουλευτικές δράσεις από εξειδικευμένες ομάδες.Συνολικά, οι νέες συμπληρωματικές δράσεις καθιστούν τογια τη στήριξη και ενίσχυση της Υγείας, καθώς συνδυάζεται η αναβάθμιση δημόσιων υποδομών, με δράσεις πρόληψης και ενεργοποίησης της κοινωνίας. Η πανελλαδική εμβέλεια των δράσεων και η εστίαση τους σε απομακρυσμένες και υποεξυπηρετούμενες περιοχές, προωθούν ενεργά την ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη σε όλη την Ελλάδα.Στην κεντρική φωτογραφία: Οδυσσέας Χριστοφόρου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas, Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης, Καθηγητής Αιματολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και Επικεφαλής της Ιατρικής Επιτροπής του οργανισμού Choose Life, Γκαμπριέλα Τελεκφάλβι, Project Manager του οργανισμού Bloode, Μάρη Ευγενίδου-Λόη, Πρόεδρος και Ιδρύτρια του οργανισμού Choose Life, Ευάγγελος Φιλόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, Jan Karas, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas