Ηλεκτρικά πατίνια: Ετσι απλά κάνουν την τελική από τα 25 στα 160 km/h (video)
Ολο και περισσότεροι αναβάτες ηλεκτρικών πατινιών στην Ελλάδα αφαιρούν τους εργοστασιακούς περιορισμούς ταχύτητας χωρίς να υπολογίζουν τους κινδύνους. Οι επιδόσεις εκτοξεύονται, όμως μαζί αυξάνεται και ο κίνδυνος για σοβαρά ατυχήματα στους δρόμους. Δείτε πως το κάνουν...

Είναι το μυστικό μιας κοινότητας χιλιάδων ανθρώπων που «πειράζουν» ηλεκτρικά πατίνια — από το απλό ξεκλείδωμα μέσω smartphone μέχρι custom κατασκευές που αγγίζουν ταχύτητες superbike.

Το πιο απλό «mod» δεν απαιτεί κλειδί ή κατσαβίδι. Τα περισσότερα πατίνια φτάνουν από το εργοστάσιο σε λεγόμενο «transport mode» — τεχνητά περιορισμένα στα 10 km/h για λόγους ασφαλείας μεταφοράς. Ανοίγεις το επίσημο app του κατασκευαστή (Xiaomi Home, Segway-Ninebot, NAVEE), κάνεις bind το όχημα και το πατίνι αφυπνίζεται στην κανονική του λειτουργία. Δεν είναι hacking. Είναι απλώς ενεργοποίηση. Τόσο απλά.

Από εκεί, τα εργοστασιακά modes Eco/Standard/Sport και οι ρυθμίσεις επιτάχυνσης μέσω app σε μοντέλα όπως το Segway MAX G2 E κάνουν αισθητή διαφορά στην καθημερινή αίσθηση οδήγησης — χωρίς να ξεπερνούν ούτε γραμμάρι το νόμιμο πλαφόν. Επίσης, η συντήρηση παίζει τον πρώτο ρόλο που δεν της δίνουμε: σωστή πίεση ελαστικών, καθαρά ρουλεμάν, εξάλειψη brake drag. Ένα «αδύναμο» πατίνι σε εννέα στις δέκα περιπτώσεις θέλει αέρα ή service, όχι firmware...


