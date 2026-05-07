Σαρώνει τους δρόμους το νέο «έξυπνο» περιπολικό της Αστυνομίας - Τι ακριβώς κάνει;

Προχθές ξεμερώματα, από τις 22:00 έως τις 06:00, ένα ειδικά εξοπλισμένο περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας σάρωνε τους δρόμους της Φυλής Αττικής. Ο αστυνομικός και αντιδήμαρχος Ελευσίνας Γιάννης Ζυμάλης, μαζί με συναδέλφους αξιωματικούς, πραγματοποίησε συντονισμένους ελέγχους σε κομβικά σημεία της περιοχής, με αποτέλεσμα 42 ελέγχους πολιτών, 31 ελέγχους οχημάτων, 11 προσαγωγές και 2 συλλήψεις για οπλοκατοχή, ναρκωτικά και διατάραξη κοινής ησυχίας. Διαπιστώθηκαν επίσης 8 παραβάσεις του ΚΟΚ, κατασχέθηκε ηχητικός εξοπλισμός υψηλής ισχύος και ναρκωτικές ουσίες.

Ο αριθμός των αποτελεσμάτων ήταν εντυπωσιακός. Σύντομα ακολούθησαν δημοσιεύματα που παρουσίαζαν το όχημα που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την επιχείρηση ως το «πιο έξυπνο περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ.», ένα τεχνολογικό θαύμα που «σαρώνει τους δρόμους» και «συνεργάζεται με drones». Η πραγματικότητα είναι ταυτόχρονα πιο ταπεινή και πιο ενδιαφέρουσα.