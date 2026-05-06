Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε φρεάτιο υπόγειου πάρκινγκ στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Νεκρός Αστυνομία Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε φρεάτιο υπόγειου πάρκινγκ στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης

Αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε φρεάτιο υπόγειου πάρκινγκ στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης
Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης (6/5) σε φρεάτιο υπόγειου χώρου στάθμευσης, απέναντι από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές ειδοποιήθηκαν περίπου στις 16:30, μετά από τηλεφώνημα πολίτη που αντιλήφθηκε έντονη δυσοσμία στο σημείο. Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο έσπευσε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την ανάσυρση της σορού.

Από την πρώτη αυτοψία της αστυνομίας αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, χωρίς ωστόσο να έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής τα ακριβή αίτια θανάτου.

Η υπόθεση αναμένεται να διαλευκανθεί μέσω της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία θα ρίξει φως τόσο στην ταυτότητα του άνδρα όσο και στον χρόνο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Thema Insights

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης