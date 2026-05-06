Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε φρεάτιο υπόγειου πάρκινγκ στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης
Αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας
Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης (6/5) σε φρεάτιο υπόγειου χώρου στάθμευσης, απέναντι από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές ειδοποιήθηκαν περίπου στις 16:30, μετά από τηλεφώνημα πολίτη που αντιλήφθηκε έντονη δυσοσμία στο σημείο. Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο έσπευσε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την ανάσυρση της σορού.
Από την πρώτη αυτοψία της αστυνομίας αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, χωρίς ωστόσο να έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής τα ακριβή αίτια θανάτου.
Η υπόθεση αναμένεται να διαλευκανθεί μέσω της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία θα ρίξει φως τόσο στην ταυτότητα του άνδρα όσο και στον χρόνο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του.
Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.
