Σύλληψη 68χρονου στη Σκιάθο για ναρκωτικά, επιτέθηκε στους λιμενικούς
Η αξία των ναρκωτικών εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 333.000 ευρώ

Στη σύλληψη ενός 68χρονου στη Σκιάθο για ναρκωτικά και για επίθεση κατά λιμενικών και δικαστικών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές την Κυριακή (3/5) το μεσημέρι.  

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 68χρονος εντοπίστηκε να παραλαμβάνει δύο ασυνόδευτες χειραποσκευές που βρίσκονταν εντός τουριστικού σκάφους, το οποίο ήταν δεμένο στο παλιό λιμάνι της Σκιάθου.

Σε έλεγχο που του έγινε εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 14 δέματα που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 13 κιλών και 320 γραμμαρίων, ενώ κατά τη διάρκεια του ελέγχου επιτέθηκε σε δικαστικούς και λιμενικούς.

Δεύτερος εμπλεκόμενος, ο οποίος βρισκόταν κοντά στο σημείο, βλέποντας την εξέλιξη προσπάθησε να διαφύγει και αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Η αξία των ναρκωτικών εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 333.000 ευρώ, με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου να διενεργεί την προανάκριση.
