Οροθετήθηκε η φωτιά στην Πάρνηθα, επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, δείτε βίντεο
Οροθετήθηκε η φωτιά στην Πάρνηθα, επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, δείτε βίντεο
Η πυρκαγιά ξέσπασε σε σημείο κάτω από το καζίνο - Επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 22 οχήματα
Οροθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη το πρωί σε σημείο κάτω από το καζίνο στην Πάρνηθα και συγκεκριμένα στην θέση Μαυροβούνι και σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κάτω από το Καζίνο και προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, η οποία έσπευσε στο σημείο με 95 πυροσβέστες, 22 οχήματα και 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ αλλά και drone. Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συνέδραμαν επίσης Εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου.
Λόγω της πυρκαγιάς η Τροχαία είχε διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων από τη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του τελεφερίκ.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κάτω από το Καζίνο και προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, η οποία έσπευσε στο σημείο με 95 πυροσβέστες, 22 οχήματα και 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ αλλά και drone. Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συνέδραμαν επίσης Εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου.
Λόγω της πυρκαγιάς η Τροχαία είχε διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων από τη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του τελεφερίκ.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην θέση Μαυροβούνι, του δήμου Αχαρνών #Αττική.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 30, 2026
Κινητοποιήθηκαν 95 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, η ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» #ΣμηΕΑ ΠΣ Αττικής, 22 οχήματα και 4 Α/Φ.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα