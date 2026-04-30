Εύβοια: Καθάριζαν ένα οικόπεδο και βρήκαν... στρατιωτικές ρουκέτες ανάμεσα στα χόρτα
Ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και άμεσα έγιναν οι κινήσεις που απαιτούνταν - Στο χωριό Πήλι του Δήμου Μαντουδίου συνέβη το περιστατικό

Μια πολύ ιδιαίτερη ανακάλυψη έκανε ένας εργάτης στην Εύβοια. Αργά το απόγευμα της Τετάρτης 29 Απριλίου ένας άνδρας που πραγματοποιούσε εργασίες σε ένα σπίτι, χρειάστηκε να πάει στο διπλανό οικόπεδο καθώς η βλάστηση εμπόδιζε την δουλειά του. Εκεί ανακάλυψε δύο... ρουκέτες μέσα στα χόρτα.

Αμέσως ειδοποίησε τον πρόεδρο του χωριού Πήλι στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας και εκείνος με τη σειρά του ειδοποίησε τον διοικητή του Α.Τ. Μαντουδίου. Ο ίδιος έφτασε άμεσα στο σημείο με αστυνομικούς και απέκλεισαν την περιοχή απομακρύνοντας όσους βρίσκονταν κοντά. Ταυτόχρονα ειδοποιήθηκε ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών του Στρατού.
Τα εξειδικευμένα στελέχη έφτασαν και αφού μετέφεραν σε ειδικό όχημα τις ρουκέτες εν συνεχεία ερεύνησαν και τον υπόλοιπο χώρο χωρίς να βρουν κάτι περισσότερο. Οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν τη μεταφορά των ρουκετών στο Μενίδι, όπου θα πραγματοποιηθεί ελεγχόμενη έκρηξη, με στόχο την ασφαλή εξουδετέρωσή τους.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπως προβλέπει το πρωτόκολλο σε αυτές τις περιπτώσεις.

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

