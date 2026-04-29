Αντικριστό, γραβιέρα και καλιτσούνια: Το Taste Atlas υποκλίνεται στην κρητική κουζίνα που βασίζεται σε τοπικά υλικά
«Τον Μάιο το νησί προσφέρει σταθερό, ζεστό καιρό, μεγάλες ημέρες και καταπράσινα τοπία που δεν έχουν ακόμη ξεραθεί από τη ζέστη του καλοκαιριού» αναφέρει η ανάρτηση της γνωστής πλατφόρμας
Το γνωστό Taste Altas -η πλατφόρμα που ασχολείται με τον πλανήτη του φαγητού σε όλο το κόσμο- σε μια από τις τελευταίες του αναρτήσεις στέκεται στην ιδιαιτερότητα της κρητικής κουζίνας και παράδοσης.
Το φημισμένο αντικριστικό, τα απίθανα κρασιά από αμπελώνες ενός ξεχωριστού τόπου, η κορυφαία γραβιέρα Κρήτης, η σφακιανόπιτα, ο δροσερός ντάκος, η μυζήθρα... σύννεφο, τα πεντανόστιμα καλιτσούνια που γίνονται τόσο αλμυρά, όσο και γλυκά και το αγνό παρθένο ελαιόλαδο που σαν αυτό δεν βρίσκεις εύκολα. Αυτά είναι μερικά από τα στοιχεία της κρητικής κουζίνας που αναδεικνύονται από την πλατφόρμα.
«Ο Μάιος είναι μια από τις καλύτερες περιόδους για να επισκεφθείτε την Κρήτη. Το νησί, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Ελλάδας προσφέρει σταθερό, ζεστό καιρό, μεγάλες ημέρες και καταπράσινα τοπία που δεν έχουν ακόμη ξεραθεί από τη ζέστη του καλοκαιριού» αναφέρεται αρχικά στην ανάρτηση και προστίθεται:
Αρνάκι αντικριστό Κρήτης!!!
«Η γαστρονομική κουλτούρα της Κρήτης διαμορφώνεται από τη γη και τη θάλασσα. Η κουζίνα βασίζεται σε απλά, τοπικά υλικά, ελαιόλαδο, άγρια βότανα και παραδοσιακές μεθόδους μαγειρέματος. Συνηθισμένα πιάτα περιλαμβάνουν τον ντάκο, που παρασκευάζεται με παξιμάδια κριθαριού, ντομάτες και μαλακό τυρί όπως η μυζήθρα, καθώς και αρνί μαγειρεμένο σε χαμηλή θερμοκρασία με βότανα.
Have you ever tried these? #Kalitsounia are a small, cheese-filled pastries that are traditionally made on the island of Crete. They are typically made with a filling of mizithra cheese, which is a type of soft, white cheese that is similar to ricotta. Mizithra is made from milk-whey of sheep and goat, or sometimes both. The cheese is mixed with sugar, eggs, lemon zest and cinnamon to create a sweet filling. The dough is cut into circles and filled with the cheese mixture. Just before putting the pies in the oven, they are sprinkled with cinnamon and then baked until golden brown. These pies are available in every bakery shop especially during the Christmas season. They are extremely soft and highly addictive. I have already eaten a fair share of these delicious pies 😆 #greekfood #greece♬ Love You So - The King Khan & BBQ Show
Τα πρωινά ξεκινούν συνήθως με ελληνικό γιαούρτι και μέλι ή γλυκά όπως η μπουγάτσα, γεμισμένη με κρέμα ή τυρί. Οι τοπικοί παραγωγοί σε όλο το νησί παρασκευάζουν τυριά όπως η γραβιέρα και η μυζήθρα, τα οποία χρησιμοποιούνται στην καθημερινή μαγειρική ή σερβίρονται μόνα τους.
📍Ntounias, Drakona, Crete Slow cooking Cretan cuisine with fresh products of their own farms. K dish. Goat meat Guest. Boureki with sweet potato Score 10/10 ^bonus for the live music ^definitely worth the experience € #KSdines #foodie #yummy #delicious #homemade #foodlover #fyp #ForYou #ForYouPage #ThisIs4You #chania #crete #slowfood #slowcooking #slowkitchen♬ K. - Cigarettes After Sex
Τον Μάιο, τα υλικά είναι εποχιακά, οι θερμοκρασίες είναι ανεκτές και το νησί είναι αισθητά λιγότερο πολυσύχναστο από ό,τι στην καρδιά του καλοκαιριού, καθιστώντας την περίοδο αυτή ιδανική για επίσκεψη».
