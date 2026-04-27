Σύλληψη 25χρονου οδηγού μηχανής μετά από καταδίωξη 28 χιλιομέτρων στην Δυτική Αττική
ΕΛΛΑΔΑ
Καταδίωξη Τροχαία Μάνδρα Χαϊδάρι

Η καταδίωξη ξεκίνησε από τη Μάνδρα και κατέληξε στο Χαϊδάρι - Παραβίαζε κόκκινα φανάρια

Στη σύλληψη ενός 25χρονου οδηγού μοτοσικλέτα μετά από καταδίωξη που ξεκίνησε από την Μάνδρα και κατέληξε στην Ιερά Οδό προχώρησαν οι αστυνομικοί της Τροχαίας.

Όλα ξεκίνησαν στη 13:20 το μεσημέρι της Κυριακής 26ης Απριλίου όταν οι αστυνομικοί της Τροχαίας εντόπισαν τον 25χρονο με την μηχανή του να οδηγεί επικίνδυνα στο 7ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ελευσίνας – Θήβας, στο ύψος της Μάνδρας και του έκαναν σήμα να σταματήσει. Ο οδηγός της μηχανής στην θέα των αστυνομικών ανέπτυξε ταχύτητα με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη σχεδόν σε όλη την Δυτική Αττική.

Η καταδίωξη περίπου 28 χιλιομέτρων, κατά την οποία ο οδηγός φέρεται να παραβίασε κόκκινους σηματοδότες και να κινήθηκε με υψηλή ταχύτητα σε οδικούς άξονες της περιοχής, θέτοντας σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια, ολοκληρώθηκε στη συμβολή της Ιεράς Οδού με την οδό Λέλας Καραγιάννη στο Χαϊδάρι, όπου οι αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τη μοτοσικλέτα και να προχωρήσουν στη σύλληψη του οδηγού.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ εξετάζονται οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.
Thema Insights

45 χρόνια ΜΕΓΑ: Όταν η προσωπική υγιεινή γίνεται κοινωνική πράξη ευθύνης

Κάποια πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα. Ένα προϊόν προσωπικής υγιεινής, μια μικρή πράξη φροντίδας, μια συνήθεια που επαναλαμβάνεται. Πίσω από αυτές τις στιγμές, υπάρχουν επιλογές που καθορίζουν το πώς μια εταιρεία βλέπει τον ρόλο της. Και για τη ΜΕΓΑ, η φροντίδα δεν σταματά στο προϊόν, συνεχίζεται όπου υπάρχει ανάγκη.

Best of Network

Δείτε Επίσης