Η επίσκεψη του Jamie Oliver ανέδειξε τον ρόλο του Golden Hall ως lifestyle προορισμού που συνδυάζει αγορές, γεύση και στιγμές χαλάρωσης
Στο νοσοκομείο μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο στη Χαλκίδα
Στο νοσοκομείο μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο στη Χαλκίδα
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (26/4) στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη στη Χαλκίδα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή.
Όπως αναφέρει το evima.gr, λόγω του τροχαίου τραυματίστηκε ο μοτοσικλετιστής. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.
Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.
Όπως αναφέρει το evima.gr, λόγω του τροχαίου τραυματίστηκε ο μοτοσικλετιστής. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.
Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
