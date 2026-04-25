Έκρηξη χαράς στο Ηράκλειο μετά την νίκη του ΟΦΗ, ξεχύθηκαν στους δρόμους οι Κρητικοί, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Σημειώνεται ότι στον Βόλο , προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά τον αγώνα που έγινε στο Πανθεσσαλικό στάδιο και να στηρίξουν τον ΟΦΗ, ταξίδεψαν περισσότεροι από οκτώ χιλιάδες φίλαθλοι από την Κρήτη και ολόκληρη τη χώρα.

Το γιορτινό κλίμα κορυφώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, με το «πάρτι» να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και να αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά την άφιξη των θριαμβευτών από το Πανθεσσαλικό Στάδιο.Οι φίλαθλοι ετοιμάζονται να υποδεχθούν την ομάδα, σε μια νύχτα που καταγράφεται ήδη ως ιστορική για τον ΟΦΗ. Η αποστολή θα αναχωρήσει από τον Βόλο με πτήση τσάρτερ στις 3 π.μ. και θα είναι περίπου στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής στο Ηράκλειο.Ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί μια ιστορική στιγμή για το Ηράκλειο και ολόκληρη την Κρήτη. Η μεγάλη νίκη του ΟΦΗ επί του ΠΑΟΚ, ενός ισχυρού και άξιου αντιπάλου, και η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, μας γεμίζει υπερηφάνεια και συγκίνηση. Είναι η μεγαλύτερη νίκη μας σε 100 χρόνια ιστορίας, μετά από ηρωική προσπάθεια.Αξίζουν συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο και τη διοίκηση της ομάδας για την αφοσίωση, το πάθος και το ήθος που επέδειξαν σε όλη την πορεία. Για τη σκληρή δουλειά, την ενότητα και την πίστη στον στόχο, που απέδειξε ότι μπορούν να επιτευχθούν τα μεγαλύτερα όνειρα. Τώρα ξεκινά μια ευρωπαϊκή πορεία, για πρώτη φορά σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.Συγχαρητήρια αξίζουν και στον υπέροχο κόσμο του ΟΦΗ. Στις χιλιάδες των φιλάθλων που βρέθηκαν για μια ακόμη φορά στο πλευρό του και με το πάθος τους έδωσαν φτερά στην ομάδα μας.Ο ΟΦΗ είναι ένα μέρος της ταυτότητας και κομμάτι της ψυχής του τόπου μας. Εύχομαι αυτή η κατάκτηση να αποτελέσει την αρχή για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες, εθνικές και διεθνείς, όπως αξίζει στην ομάδα μας».«Απόψε η Κρήτη μας γιορτάζει! Μας κάνατε πολύ περήφανους! Συγχαρητήρια στον ΟΦΗ, που μετά από 39 χρόνια κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ανάρτησή του μςε την οποία συνεχάρη την ομάδα του ΟΦΗ για την σημαντική της επιτυχία.neakriti.gr, cretalive.gr, patris.gr