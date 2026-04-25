Ξυλοκόποι εντόπισαν χειροβομβίδα σε δάσος έξω από το χωριό Νόστιμο Ευρυτανίας
Μια οξειδωμένη χειροβομβίδα βρέθηκε την Παρασκευή (24/4) από ξυλοκόπους σε δάσος έξω από το χωριό Νόστιμο Ευρυτανίας. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και κλιμάκιο του στρατού.
Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, πρόκειται για μία αμυντική χειροβομβίδα τύπου mills Νo 36 WWII, χαρακτηριστικό όπλο του Βρετανικού στρατού που χρησιμοποιήθηκε ευρέως στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Το πρωί του Σαββάτου (25/4) ομάδα πυροτεχνουργών της 695 ΑΒΠ (Αποθήκη Βάσεως Πυρομαχικών), που εδρεύει στο Αυλάκι Στυλίδας, προχώρησε με ασφαλή τρόπο στην εξουδετέρωσή της.
