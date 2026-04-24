Επιστροφή στην άνοιξη με άνοδο της θερμοκρασίας, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema μέχρι την Κυριακή
Επιστροφή στην άνοιξη με άνοδο της θερμοκρασίας, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema μέχρι την Κυριακή

Αίθριες συνθήκες στις περισσότερες περιοχές, τοπικές βροχές σε Κρήτη και Δωδεκάνησα και ήπιοι άνεμοι σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια

Επιστροφή στην άνοιξη με άνοδο της θερμοκρασίας, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema μέχρι την Κυριακή
Με αρκετή ηλιοφάνεια και καλοτάξιδες θάλασσες θα κυλίσει η ημέρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια. Επιπλέον η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει.

Πιο αναλυτικά σήμερα Παρασκευή 24/4/2026 περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές με εξαίρεση την Κρήτη, όπου από το πρωί θα βρέχει. Σταδιακά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες ενώ θα βρέξει λίγο και στα Δωδεκάνησα.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίζει τους 21 με 22 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 19 βαθμούς στο Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο.Το βράδυ τα θερμόμετρα θα πέσουν σε μονοψήφιες τιμές στις περισσότερες ορεινές-ημιορεινές περιοχές.

Ο καιρός με τον Γιώργο Τσατραφύλλια

Οι άνεμοι στο Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι και βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια.Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις και θα φτάσουν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 21 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται μόνο λίγες νεφώσεις. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 21 βαθμούς.

Το Σάββατο και την Κυριακή θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία, οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα στα θαλάσσια ταξίδια ενώ λίγα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως το Σάββατο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Thema Insights

Μια ανοιχτή, διαδραστική εμπειρία γνωριμίας με το CGS μέσα από τον κόσμο του STEM

Μια ανοιχτή, διαδραστική εμπειρία γνωριμίας με το CGS μέσα από τον κόσμο του STEM

Το ξεχωριστό Open Day που θα γίνει το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 αντλεί έμπνευση από σημαντικούς εφευρέτες και επιστήμονες, παρακινώντας τα παιδιά να ενεργοποιήσουν τη σκέψη, τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.

45 χρόνια ΜΕΓΑ: Όταν η προσωπική υγιεινή γίνεται κοινωνική πράξη ευθύνης

Κάποια πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα. Ένα προϊόν προσωπικής υγιεινής, μια μικρή πράξη φροντίδας, μια συνήθεια που επαναλαμβάνεται. Πίσω από αυτές τις στιγμές, υπάρχουν επιλογές που καθορίζουν το πώς μια εταιρεία βλέπει τον ρόλο της. Και για τη ΜΕΓΑ, η φροντίδα δεν σταματά στο προϊόν, συνεχίζεται όπου υπάρχει ανάγκη.

