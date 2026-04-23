Επεισοδιακή καταδίωξη στο Φάληρο: Ύποπτο ΙΧ εμβόλισε περιπολικό και διέφυγε
ΕΛΛΑΔΑ
Καταδίωξη Αστυνομία Φάληρο

Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό του οδηγού

Καταδίωξη με εμβολισμό περιπολικού σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στις περιοχές του Νέου και Παλαιού Φαλήρου.

Όλα ξεκίνησαν από την οδό Ανδρέα Μουράτη στο Νέο Φάληρο στις 18:00 το απόγευμα, όταν οδηγός αυτοκινήτου δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών της Άμεσης Δράσης για έλεγχο, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, στην οδό Ιωάννου Αυγέρη, το όχημα των δραστών εμβόλισε περιπολικό, επιχειρώντας να αποφύγει την ακινητοποίησή του και στη συνέχεια διέφυγε.

Το Κέντρο της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε και έστειλε ενισχύσεις στην περιοχή. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατάφεραν να εντοπίσουν εκ νέου το όχημα, ωστόσο ο οδηγός κατάφερε να διαφύγει ξανά στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Ναϊάδων, στο Παλαιό Φάληρο.

Από το περιστατικό προκλήθηκαν φθορές σε δύο σταθμευμένα οχήματα, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν υπήρξε τραυματισμός.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό του οχήματος και του οδηγού βρίσκονται σε εξέλιξη.
Thema Insights

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

