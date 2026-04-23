Επεισοδιακή καταδίωξη στο Φάληρο: Ύποπτο ΙΧ εμβόλισε περιπολικό και διέφυγε
Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό του οδηγού
Καταδίωξη με εμβολισμό περιπολικού σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στις περιοχές του Νέου και Παλαιού Φαλήρου.
Όλα ξεκίνησαν από την οδό Ανδρέα Μουράτη στο Νέο Φάληρο στις 18:00 το απόγευμα, όταν οδηγός αυτοκινήτου δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών της Άμεσης Δράσης για έλεγχο, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.
Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, στην οδό Ιωάννου Αυγέρη, το όχημα των δραστών εμβόλισε περιπολικό, επιχειρώντας να αποφύγει την ακινητοποίησή του και στη συνέχεια διέφυγε.
Το Κέντρο της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε και έστειλε ενισχύσεις στην περιοχή. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατάφεραν να εντοπίσουν εκ νέου το όχημα, ωστόσο ο οδηγός κατάφερε να διαφύγει ξανά στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Ναϊάδων, στο Παλαιό Φάληρο.
Από το περιστατικό προκλήθηκαν φθορές σε δύο σταθμευμένα οχήματα, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν υπήρξε τραυματισμός.
Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό του οχήματος και του οδηγού βρίσκονται σε εξέλιξη.
