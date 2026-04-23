Η κάμερα «έπιασε» μία καταδίωξη αγρίων, αρκούδα τσαμπουκαλεύτηκε σε λύκο για να προστατεύσει το μικρό της στη Βάλια Κάλντα, δείτε βίντεο
Η αρκούδα δεν περιορίστηκε στην άμυνα αλλά πέρασε στην επίθεση για να προστατεύσει την οικογένειά της
Μία σπάνια στιγμή της άγριας ζωής καταγράφηκε στην Βάλια Κάλντα, εντός του εθνικού δρυμού.
Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, αποτυπώνεται μια μητέρα αρκούδα σε καταδίωξη εναντίον λύκου, ο οποίος νωρίτερα φέρεται να επιτέθηκε στο μόλις 15 μηνών αρκουδάκι της, όπως αναφέρει το epiruspost.gr.
Σύμφωνα με μαρτυρίες φαίνεται πως οι λύκοι είχαν στήσει «ενέδρα» στις δύο αρκούδες. Σε προηγούμενη καταγραφή, ακούγονταν οι κραυγές των λύκων να πλησιάζουν, προμηνύοντας την επίθεση, κατά τις ίδιες πληροφορίες.
Το μητρικό ένστικτο αποδείχθηκε ισχυρότερο, με την αρκούδα να μην περιορίζεται στην άμυνα, αλλά να περνά στην αντεπίθεση, κυνηγώντας τον εισβολέα για να διασφαλίσει την ασφάλεια του μικρού της.
Φωτογραφίες και βίντεο: Facebook/Eleftherios Zioutis
