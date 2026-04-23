Σύστημα ελεγχόμενης εισόδου στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου Αθηνών, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σύστημα ελεγχόμενης εισόδου στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου Αθηνών, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Κεντρικός στόχος του νέου συστήματος είναι η αποτροπή της ανεξέλεγκτης εισόδου ατόμων που δεν σχετίζονται με την εστία, ένα φαινόμενο που κατά το παρελθόν είχε προκαλέσει ανησυχία και αίσθημα ανασφάλειας

Σύστημα ελεγχόμενης εισόδου στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου Αθηνών, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Λίνα Κεκέση
Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
8 ΣΧΟΛΙΑ
Μια σημαντική αλλαγή τίθεται πλέον σε εφαρμογή στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου Αθηνών, τέσσερις μήνες μετά την εκκένωση της κατάληψης που είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Δεκέμβριο. Από εδώ και στο εξής, η πρόσβαση στους χώρους της εστίας θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής κάρτας σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε ένα σύγχρονο σύστημα ελεγχόμενες εισόδου.

Το νέο μετρό εφαρμόστηκε με στόχο να διασφαλίσει ότι η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε όσους δικαιούνται να διαμένουν στη συγκεκριμένη δομή. Παρά το γεγονός ότι για πολλούς ένα τέτοιο σύστημα φάνταζε δύσκολο να υλοποιηθεί, η λειτουργία του ξεκίνησε κανονικά εισάγοντας μια νέα καθημερινότητα για τους φοιτητές.

Η πρωτοβουλία ανήκει στην πρόεδρο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης), Άννα Ροκοφύλλου, και στον πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεράσιμο Σιάσο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η απόφαση ελήφθη σε ανταπόκριση αιτημάτων της πλειοψηφίας των διαμενόντων φοιτητών, οι οποίοι ζητούσαν ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας.

Κεντρικός στόχος του νέου συστήματος είναι η αποτροπή της ανεξέλεγκτης εισόδου ατόμων που δεν σχετίζονται με την εστία, ένα φαινόμενο που κατά το παρελθόν είχε προκαλέσει ανησυχία. Η εφαρμογή της ελεγχόμενης πρόσβασης φιλοδοξεί να αποκαταστήσει το αίσθημα ασφάλειας και να διαμορφώσει ένα πιο προστατευμένο περιβάλλον για τους φοιτητές.

Φοιτητές της φοιτητικής εστίας του Πανεπιστημίου Αθηνών εξήγησαν στην κάμερα του protothema.gr πώς λειτουργεί το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου με την ηλεκτρονική κάρτα ενώ βέβαια, υπάρχουν και φοιτητές, οι οποίοι δεν έχουν πάει να λάβουν τη συγκεκριμένη κάρτα για τους δικούς τους λόγους όπως αναφέρουν στο protothema.gr με αποτέλεσμα να μην μπορούν να μπουν στη φοιτητική εστία.
Λίνα Κεκέση
Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
8 ΣΧΟΛΙΑ

Best of Network

Δείτε Επίσης