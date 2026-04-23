Εορτολόγιο: Του Αγίου Γεωργίου σήμερα Πέμπτη 23/4, ο βίος και τα μαρτύρια
Γιορτή σήμερα: Σε ποιους λέμε Χρόνια Πολλά σύμφωνα με το εορτολόγιο Απριλίου
Ο Άγιος Γεώργιος, όπως και στο Βυζάντιο, έγινε ο προστάτης και Τροπαιοφόρος Άγιος του Ελληνικού Στρατού, έπειτα από την απελευθέρωση του ελληνικού γένους.
Ενας από τους λαοφιλέστερους και οικουμενικούς αγίους της Χριστιανοσύνης, γνωστός για το απαράμιλλο σθένος και το μαρτύριό του επί Διοκλητιανού (284 – 305). Γεννήθηκε στην Καππαδοκία από γονείς χριστιανούς, τον Γερόντιο και την Πολυχρονία, και μετά τον θάνατο του πατέρα του εγκαταστάθηκε με τη μητέρα του στη Λύδδα της Παλαιστίνης. Κατατάχθηκε στον ρωμαϊκό στρατό και λόγω της ανδρείας του έλαβε το αξίωμα χιλιάρχου στην προσωπική φρουρά του αυτοκράτορα.
Οταν ο Διοκλητιανός εξέδωσε το 303 τα σκληρά διατάγματα κατά των χριστιανών, ο Γεώργιος παρουσιάστηκε μπροστά του και ομολόγησε με θάρρος την πίστη του. Πριν από την ομολογία, μοίρασε την περιουσία του στους φτωχούς και ελευθέρωσε τους δούλους του. Υπέστη φρικτά βασανιστήρια και αποκεφαλίστηκε στις 23 Απριλίου 303 έξω από τα τείχη της Νικομήδειας. Το λείψανό του μεταφέρθηκε από τον πιστό υπηρέτη του στη Λύδδα της Παλαιστίνης (σημερινό Lod του Ισραήλ), όπου φυλάσσεται μέχρι σήμερα στον ομώνυμο ναό.
Αν και η εικόνα του αγίου που εξοντώνει τον δράκο είναι μεταγενέστερη προσθήκη (πιθανόν 12ου αι.), παραμένει μια από τις πιο αναγνωρίσιμες στον κόσμο και συμβολίζει τη νίκη του Χριστιανισμού επί του κακού και της ειδωλολατρίας. Σύμφωνα με τον θρύλο, ο Γεώργιος έσωσε μια βασιλοπούλα από τον δράκο, που συμβολίζει το κακό, αφού ο Σατανάς περιγράφεται στην Αποκάλυψη ως ο «δράκων μέγας πυρρός». Η νίκη του αγίου συμβολίζει τη θριαμβευτική επικράτηση της πίστης πάνω στις δυνάμεις του σκότους και η κόρη συμβολίζει την Εκκλησία ή την ανθρώπινη ψυχή, που απειλείται από την αμαρτία.
Ο Αγιος Γεώργιος θεωρείται ο προστάτης του Πεζικού (και συνολικά του Στρατού Ξηράς στην Ελλάδα), αλλά και πολλών άλλων στρατιωτικών σωμάτων διεθνώς, επειδή υπήρξε επιφανής αξιωματικός του ρωμαϊκού στρατού, καθώς η εμπειρία του στο πεδίο της μάχης και η στρατιωτική του πειθαρχία τον κατέστησαν το κατεξοχήν πρότυπο για τους στρατιώτες που πολεμούν στο έδαφος (πεζή). Η επωνυμία του ως «Τροπαιοφόρου» (αυτού που φέρει τα τρόπαια της νίκης) του αποδόθηκε επειδή με το μαρτύριό του νίκησε την ειδωλολατρία και τις δαιμονικές δυνάμεις. Σε μια λιγότερο εκκλησιαστική ερμηνεία, ωστόσο, πιθανόν να οφείλεται στην άριστη γνώση της πολεμικής τέχνης που κατείχε και στην επιθυμία του κάθε στρατιώτη να τον οδηγήσει σε μια νικηφόρα μάχη.
Ο Αγιος Γεώργιος δεν τιμάται μόνο στην Ελλάδα. Είναι ο προστάτης των στρατιωτών στην Αγγλία, στη Γεωργία (που πήρε το όνομά του), στη Ρωσία και σε πολλά κράτη της Ευρώπης, συμβολίζοντας τον «χριστιανό ιππότη» που μάχεται για το δίκαιο. Η σημαία του Αγίου Γεωργίου (ένας κόκκινος σταυρός σε λευκό φόντο) είναι ένα από τα παλαιότερα και πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα στον κόσμο, με ιστορία που ξεκινά από το Βυζάντιο και φτάνει μέχρι τη σύγχρονη Αγγλία και τη Γεωργία. Αρχικά, ο κόκκινος σταυρός σε λευκό πεδίο χρησιμοποιήθηκε ως στρατιωτικό έμβλημα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και από εκεί το σύμβολο πέρασε στους Σταυροφόρους, οι οποίοι το υιοθέτησαν στη «στολή» τους κατά τις εκστρατείες στους Αγίους Τόπους. Η Γένοβα ήταν η πρώτη πόλη-κράτος που καθιέρωσε επίσημα τη σημαία του Αγίου Γεωργίου, ενώ τον 12ο αι. η Αγγλία ζήτησε την άδεια να χρησιμοποιεί τη σημαία της Γένοβας στα πλοία της στη Μεσόγειο, για να απολαμβάνουν την προστασία του γενουάτικου στόλου από τους πειρατές. Ετσι, με τον καιρό, ο Αγιος Γεώργιος έγινε ο προστάτης της Αγγλίας και αργότερα ο κόκκινος σταυρός ενσωματώθηκε στη σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου. Τέλος, η Γεωργία οφείλει το όνομά της στον άγιο, με τη σημαία της να αποτελείται από τον μεγάλο σταυρό του Αγίου Γεωργίου και τέσσερις μικρότερους σταυρούς (τους σταυρούς της Ιερουσαλήμ), συμβολίζοντας τη βαθιά χριστιανική παράδοση της χώρας και την ιδιαίτερη τιμή στον Τροπαιοφόρο.
Τιμάται επίσης η μνήμη: μάρτυρος Θερινού εκ Βουθρωτού, νεομάρτυρος Γεωργίου του μαρτυρήσαντος εν τη πόλει της Πτολεμαΐδος της Παλαιστίνης εν έτει 1752, νεομάρτυρος Λαζάρου του εκ Βουλγαρίας και του οσίου Γεωργίου του εκ Τσενκούρσκ.
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα:
-Γεωργία (Γωγώ)
-Γεώργιος
