Αλεπουδάκια εγκλωβίστηκαν σε άδεια πισίνα σπιτιού στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, δείτε βίντεο από τη διάσωσή τους
ΕΛΛΑΔΑ
Αλεπούδες Πανόραμα Θεσσαλονίκης Διάσωση Πισίνα

Μία απρόσμενη διάσωση πραγματοποίησαν τη Δευτέρα (20/4) πυροσβέστες στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, όπου δύο μικρά αλεπουδάκια έπεσαν και εγκλωβίστηκαν σε μία άδεια πισίνα ενός σπιτιού.

Όπως επεσήμανε σε ανάρτησή της στο Facebook μία πυροσβέστης που συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης «πρώτη φορά διάσωση… μικρά και τρομαγμένα αλεπουδάκια στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης».



«Τα βγάλαμε από την πισίνα και ευτυχώς σε πολύ καλή κατάσταση τα δώσαμε στο Δασαρχείο, που τα άφησε στο δάσος κοντά στη μαμά τους», ανέφερε.



12 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

