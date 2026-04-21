Η LA VIE EN ROSE προτείνει μια ολοκληρωμένη ρουτίνα φροντίδας για σφριγηλή και λαμπερή επιδερμίδα – Το spring reset που χρειάζεται τώρα η επιδερμίδα σου.
Αλεπουδάκια εγκλωβίστηκαν σε άδεια πισίνα σπιτιού στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, δείτε βίντεο από τη διάσωσή τους
«Τα βγάλαμε από την πισίνα και ευτυχώς σε πολύ καλή κατάσταση τα δώσαμε στο Δασαρχείο, που τα άφησε στο δάσος κοντά στη μαμά τους», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Facebook μία πυροσβέστης που συμμετείχε στην επιχείρηση
Μία απρόσμενη διάσωση πραγματοποίησαν τη Δευτέρα (20/4) πυροσβέστες στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, όπου δύο μικρά αλεπουδάκια έπεσαν και εγκλωβίστηκαν σε μία άδεια πισίνα ενός σπιτιού.
Όπως επεσήμανε σε ανάρτησή της στο Facebook μία πυροσβέστης που συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης «πρώτη φορά διάσωση… μικρά και τρομαγμένα αλεπουδάκια στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης».
«Τα βγάλαμε από την πισίνα και ευτυχώς σε πολύ καλή κατάσταση τα δώσαμε στο Δασαρχείο, που τα άφησε στο δάσος κοντά στη μαμά τους», ανέφερε.
