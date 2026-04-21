Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: 48 κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο
Μυτιλήνη Λέσβος Αφθώδης πυρετός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: 48 κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο

Από τις 15 Μαρτίου έως τις 20 Απριλίου 2026 εξετάστηκαν 345 εκτροφές προβάτων, 12 εκτροφές αιγών, 13 εκτροφές βοοειδών και 64 μικτές εκτροφές

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: 48 κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο
Σε 48 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αφθώδους πυρετού, σε σύνολο 60 θετικών εκτροφών, στη Λέσβο, από τις 15 Μαρτίου έως τις 20 Απριλίου 2026, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κατά το ίδιο διάστημα εξετάστηκαν συνολικά 434 εκτροφές. Ειδικότερα, η επιτήρηση κάλυψε 345 εκτροφές προβάτων, 12 εκτροφές αιγών, 13 εκτροφές βοοειδών και 64 μικτές εκτροφές.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν αιμοληψίες σε 12.081 ζώα, ενώ στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς εστάλησαν συνολικά 21.979 δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο.
