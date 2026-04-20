Υπό έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στο Νεοχώρι Πηλίου, φείτε φωτογραφίες
Υπό έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στο Νεοχώρι Πηλίου, φείτε φωτογραφίες
Η πυρκαγιά είχε ξεσπάσει νωρίτερα σε δασική έκταση της περιοχής χωρίς να υπάρξει απειλή για το οικιστικό κομμάτι, ενώ για την κατάσβεση της φωτιάς σηκώθηκαν κι εναέρια μέσα
Οριοθετημένη κρίνεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα από άγνωστη προς το παρόν αιτία σε δασική έκταση κοντά στο Νοεχώρι Πηλίου.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο μετά τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, που είχαν και τη συνδρομή εναέριων μέσων.
Στο σημείο έσπευσαν κι επιχείρησαν 39 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 14 οχήματα, ενώ υπήρξε συνδρομή από αέρος από 2 αεροσκάφη της Πυροσβεστικής. Παράλληλα, στο σημείο υπήρχαν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο μετά τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, που είχαν και τη συνδρομή εναέριων μέσων.
Στο σημείο έσπευσαν κι επιχείρησαν 39 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 14 οχήματα, ενώ υπήρξε συνδρομή από αέρος από 2 αεροσκάφη της Πυροσβεστικής. Παράλληλα, στο σημείο υπήρχαν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
Σύμφωνα με πληροφορίες που δεν επιβεβαιώνονται ένα άτομο έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο της περιοχής με ελαφρά τραύματα.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή του Νεοχωρίου του δήμου Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας. Κινητοποιήθηκαν 39 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 20, 2026
Δείτε φωτογραφίες από το thenewspaper.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
