Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στη Σκιάθο, δείτε βίντεο
Καίει δασική έκταση στην περιοχή του Πλατανιά και στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος
Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (19/4) στην Σκιάθο σε δασική έκταση.
Η φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 17:20 έχει καλύτερη εικόνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά καίει στην περιοχή του Πλατανιά και στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος ενώ ρίψεις έκανε και ένα 1 αεροσκάφος.
Την επιχείρηση κατάσβεσης ενισχύουν επίσης υδροφόρες που διαθέτει η τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίες έχουν τεθεί στη διάθεση των δυνάμεων κατάσβεσης ενώ μέχρι στιγμής, δεν απειλούνται κατοικίες.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
