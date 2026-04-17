Για... τρία ευρώ έσπασε στο ξύλο γνωστό κοσμηματοπώλη στην Παλλήνη, δείτε βίντεο
Σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής, περίπου στις 20:05 στη λεωφόρο Μαραθώνος, στο ύψος της Παλλήνης, με θύμα έναν γνωστό κοσμηματοπώλη της περιοχής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση φαίνεται να ξεκίνησε όταν ο δράστης μετέβη στο κατάστημα για να παραλάβει κάποια αντικείμενα που είχε αφήσει η σύντροφός του για διόρθωση. Οι δύο πλευρές φέρονται να διαφώνησαν ως προς το κόστος των εργασιών, με τη διαφορά να ανέρχεται μόλις σε τρία ευρώ.
Ο διαπληκτισμός κλιμακώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα ο άνδρας να επιτεθεί τόσο στον ιδιοκτήτη όσο και στον γιο του. Σε βίντεο-ντοκουμέντο, ο δράστης φαίνεται να τραβά τον κοσμηματοπώλη έξω από το κατάστημα, στο πεζοδρόμιο και να του καταφέρει κλωτσιά στο κεφάλι, ενώ εκείνος βρίσκεται πεσμένος στο πεζοδρόμιο. Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για σκηνές πανικού, με το κατάστημα να γεμίζει αίματα, ενώ περαστικοί παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι την εξέλιξη του περιστατικού.
Μιλώντας στο protothema.gr, ο γιος του ιδιοκτήτη που βρίσκεται μαζί του στο νοσοκομείο περιγράφει το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι η ένταση προκλήθηκε για ασήμαντη αφορμή. «Όλη η διαφωνία ήταν για τρία ευρώ και ο πατέρας μου δέχθηκε ξαφνική, ανέυθεια επίθεση γι’ αυτό», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματισμένο επιχειρηματία και τον μετέφερε στο πλησιέστερο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.Ο δράστης αναζητείται από τις Αρχές, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της επίθεσης.
Δείτε το βίντεο:
