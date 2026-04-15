Η Groupama Ασφαλιστική μετατρέπει τη σύγχρονη ασφάλιση αυτοκινήτου σε ένα δυναμικό εργαλείο προστασίας, που ακολουθεί τον ρυθμό της καθημερινότητας και τις πραγματικές ανάγκες κάθε οδηγού.
Καταδίωξη ανηλίκων με δίκυκλο στο Ηράκλειο Κρήτης
Καταδίωξη ανηλίκων με δίκυκλο στο Ηράκλειο Κρήτης
Οι αστυνομικοί τους συνέλαβαν
Κινηματογραφικές σκηνές εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (15/4) στο Ηράκλειο, όταν αστυνομικοί προχώρησαν σε καταδίωξη δικύκλου με δύο ανήλικους επιβαίνοντες.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στο δίκυκλο να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη στους δρόμους της πόλης.
Η καταδίωξη ξεκίνησε από τη Λεωφόρο Κνωσού και κατέληξε στην περιοχή του Καπετανάκειου Σχολείου, όπου μέσα στα στενά ο οδηγός εγκατέλειψε το δίκυκλο.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του συνοδηγού, ενώ λίγο αργότερα εντόπισαν και τον οδηγό, ο οποίος συνελήφθη επίσης.
Οι δύο ανήλικοι οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στο δίκυκλο να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη στους δρόμους της πόλης.
Η καταδίωξη ξεκίνησε από τη Λεωφόρο Κνωσού και κατέληξε στην περιοχή του Καπετανάκειου Σχολείου, όπου μέσα στα στενά ο οδηγός εγκατέλειψε το δίκυκλο.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του συνοδηγού, ενώ λίγο αργότερα εντόπισαν και τον οδηγό, ο οποίος συνελήφθη επίσης.
Οι δύο ανήλικοι οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.
