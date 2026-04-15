Συνελήφθη άνδρας για μεταφορά και απασχόληση παράνομων μεταναστών στην Εθνική Οδό Αιτωλικού Μεσολογγίου
Συνελήφθησαν και εννέα αλλοδαποί, οι οποίοι δεν είχαν τα απαραίτητα έγγραφα, ενώ ο ένας κατηγορείται επιπλέον για ψευδή κατάθεση - Μεταφέρονταν σε αγροτικές περιοχές για να εργαστούν
Στη σύλληψη ενός άνδρα για πρόσληψη, απασχόληση, καθώς και διευκόλυνση παράνομης διαμονής παράνομων μεταναστών προχώρησε το πρωί της Τρίτης του Πάσχα (14/4) η Αστυνομίας στην Εθνική Οδό Αιτωλικού Μεσολογγίου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν για έλεγχο ένα φορτηγό, που οδηγούσε ο κατηγορούμενος, στο οποίο εντοπίστηκαν συνολικά 21 αλλοδαποί, από τους οποίους οι εννέα δεν είχαν τα απαραίτητα έγγραφα για την παραμονή τους στη χώρα και συνελήφθησαν.
Επίσης, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ακόμα άνδρα, ο οποίος αναζητείται για να συλληφθεί.
Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι δυο κατηγορούμενοι από τον Νοέμβριο του 2025 έως τον Απρίλιο του 2026, παραλάμβαναν καθημερινά παράνομους αλλοδαπούς από την ευρύτερη περιοχή του Νεοχωρίου, όπου διέμεναν, και τους μετέφεραν σε αγροτικές περιοχές για να εργαστούν.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ κατασχέθηκε το φορτηγό αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόποινης πράξης.
