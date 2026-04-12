Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με τη δολοφονία 64χρονου στην Ευκαρπία, εντοπίστηκε με πολτοποιημένο κεφάλι σε ρεματιά

Σε υπόθεση άγριας δολοφονίας εξελίσσεται ο εντοπισμός της σορού ενός 64χρονου άνδρα στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, καθώς τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και της αστυνομικής έρευνας δείχνουν ότι ο θάνατός του ήταν βίαιος και ότι ακολούθησε προσπάθεια απόκρυψης του πτώματος.Ο 64χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα σε ρεματιά, επιμελώς κρυμμένος ανάμεσα σε καλαμιές, σε σημείο που δεν ήταν εύκολο να εντοπιστεί. Ωστόσο, η εικόνα της σορού και κυρίως τα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης έδωσαν από την πρώτη στιγμή στην υπόθεση χαρακτηριστικά στυγνού εγκλήματος, καθώς ο άνδρας έφερε πολλαπλά και ιδιαίτερα βίαια χτυπήματα στο κεφάλι, το οποίο, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ήταν σχεδόν πολτοποιημένο.Η ταυτοποίηση του θύματος έγινε μέσω στοιχείων που υπήρχαν καταχωρισμένα σε προηγούμενες υποθέσεις, με τις Αρχές να καταλήγουν ότι πρόκειται για άνδρα γεννημένο το 1963.Από την αυτοψία που πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών στο παράπηγμα όπου διέμενε, σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου βρέθηκε η σορός, προκύπτει ότι εκεί είναι πολύ πιθανό να διαπράχθηκε η δολοφονία. Οι αστυνομικοί εντόπισαν στο εσωτερικό του χώρου εκτεταμένα ίχνη αίματος, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι ο 64χρονος δέχθηκε εκεί τη φονική επίθεση.Το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές είναι ότι ο δράστης ή οι δράστες, αφού σκότωσαν τον άνδρα μέσα στο σπίτι του, μετέφεραν στη συνέχεια τη σορό στη ρεματιά, επιχειρώντας να εξαφανίσουν τα ίχνη του εγκλήματος και να καθυστερήσουν τον εντοπισμό της. Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, η δολοφονία τοποθετείται χρονικά στις πρώτες πρωινές ώρες της χθεσινής ημέρας, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, που εστιάζει τόσο στον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών όσο και στη διαλεύκανση των κινήτρων. Στο πλαίσιο αυτό, συλλέγεται και εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, σε μια προσπάθεια να χαρτογραφηθούν οι κινήσεις που προηγήθηκαν και ακολούθησαν το έγκλημα.Η έρευνα συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς οι αστυνομικές αρχές επιχειρούν να συνθέσουν το πλήρες σκηνικό της δολοφονίας και να φτάσουν στα πρόσωπα που εμπλέκονται.