Με λαμπρότητα το «Χριστός Ανέστη» σε όλη τη χώρα: Το μήνυμα Ιερωνύμου για ελπίδα και ειρήνη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, καθώς και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.Το «παρών» έδωσαν επίσης εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Σωμάτων Ασφαλείας, των Ενόπλων Δυνάμεων, των υπηρεσιών της Ιεράς Συνόδου και της Αρχιεπισκοπής, ακαδημαϊκοί και πλήθος πιστών.Το αναστάσιμο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου ανέγνωσε ο προϊστάμενος του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αθηνών, π. Θωμάς Συνοδινός.Με αφορμή το Πάσχα 2026, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος αναφέρθηκε στις προκλήσεις της εποχής, επισημαίνοντας ότι οι άνθρωποι βιώνουν έντονη ανασφάλεια και αβεβαιότητα λόγω πολέμων, συγκρούσεων και απειλών.«Η αγωνία για το μέλλον γίνεται συχνά σιωπηλή κραυγή μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη… Μέσα σε αυτήν την πραγματικότητα, ο άνθρωπος αναζητεί πάλι σημεία προσανατολισμού· αναζητεί κάτι σταθερό, κάτι αληθινό, κάτι που να δίδει νόημα και ελπίδα. Και εκεί ακριβώς επανέρχονται τα σύμβολα, όχι ως απλά σχήματα ή ιστορικά κατάλοιπα, αλλά ως ζωντανές μαρτυρίες νοήματος και ζωής», επισημαίνει στο μήνυμά του.Ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας υπογράμμισε ότι το σύμβολο δεν είναι κλειστό στον εαυτό του, αλλά δείχνει πέρα από το ορατό, ενώ ενώνει το παρόν με τη μνήμη και στηρίζει την πορεία του ανθρώπου προς το μέλλον.«Το σύμβολο δεν είναι ποτέ κλειστό στον εαυτό του· πάντοτε δείχνει πέρα από το ορατό. Ενώνει το παρόν με το βάθος της μνήμης και στηρίζει την πορεία του ανθρώπου προς το μέλλον. Όταν όμως αποκοπεί από την αλήθεια που φέρει, όταν χρησιμοποιηθεί ως όπλο ή ως μέσον επιβολής, τότε χάνει την δύναμή του και παραμορφώνεται», σημειώνει.Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος τονίζει ότι για την Εκκλησία τα σύμβολα δεν αποτελούν ιδεολογικά εμβλήματα, αλλά φορείς ζωής.«Το βαθύτερο νόημα του Σταυρού δεν είναι η δύναμη, αλλά η θυσιαστική του αγάπη. Γι' αυτό και ο Σταυρός, το Άγιο Φως, η Ανάσταση δεν επιβάλλονται, αλλά προσκαλούν. Δεν χωρίζουν, αλλά ανοίγουν δρόμο κοινωνίας», αναφέρει.Απευθυνόμενος σε όσους βιώνουν φόβο και αβεβαιότητα, ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας υπογραμμίζει ότι η πίστη προσφέρει ελπίδα και σταθερότητα.«Το κακό δεν έχει τον τελευταίο λόγο, η βία δεν μπορεί να καταργήσει την αγάπη, καμία σύγκρουση δεν μπορεί να σβήσει το Φως που ανατέλλει από τον Τάφο και να επισκιάσει το γεγονός της Ανάστασης του Χριστού και η αληθινή ασφάλεια του ανθρώπου εδράζεται στην βεβαιότητα ότι ο Θεός παραμένει παρών μέσα στην ιστορία».Κλείνοντας, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος καλεί τους πιστούς να διαφυλάξουν τα σύμβολα της πίστης ως γέφυρες ελπίδας και συμφιλίωσης.«Οφείλουμε να διαφυλάξουμε τα σύμβολά μας ως γέφυρες ελπίδος, νοήματος και συμφιλίωσης, γενόμενοι και εμείς φορείς του φωτός και της ειρήνης, δηλαδή της Ανάστασης, όπου κι αν βρισκόμαστε», επισημαίνει, ευχόμενος «η χάρις του Αναστάντος Κυρίου να στηρίζει τις καρδιές σας, να διαλύει τον φόβο και να χαρίζει ειρήνη στον κόσμο και στην ύπαρξη του καθενός μας».Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Φανή Σταθοπούλου και την κόρη τους Μάγδα, παρακολούθησε την Ακολουθία της Αναστάσεως στον Ι. Ν. Αγίου Ιωάννη Ποσειδωνίας Σύρου.Σε δήλωση του ο κ. Τασούλας ανέφερε:«Πάσχα σημαίνει διάβαση, πέρασμα. Και σήμερα, τώρα, γιορτάζουμε αυτό ακριβώς: το πέρασμα από τον θάνατο στη ζωή, από το σκοτάδι στο φως, από την απελπισία και τον θρήνο στη χαρά.Σε έναν κόσμο αβέβαιο και απειλητικό που μας περιβάλλει, το μήνυμα και το αίσθημα της Ανάστασης του Κυρίου είναι λυτρωτικό!Και μια τέτοια στιγμή που ακούγεται χαρμόσυνα το Χριστός Ανέστη σ’ όλη την Ελλάδα και στον ελληνισμό,ευχόμαστε η νίκη της ζωής και της ελπίδας επί του θανάτου, να γίνει και νίκη της ειρήνης, της συμφιλίωσης και της ευημερίας στον σημερινό εμπερίστατο και ταραγμένο κόσμο!»Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος η Ανάσταση του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη, με χιλιάδες πιστούς να κατακλύζουν τους ναούς της πόλης για να τιμήσουν τη μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας.Σε κάθε γειτονιά της πόλης οι εκκλησίες πλημμύρισαν από ανθρώπους κάθε ηλικίας, με λαμπάδες στα χέρια, για να υποδεχθούν το 'Αγιο Φως, που έφτασε από τα Ιεροσόλυμα με ειδική πτήση στην Αθήνα και από εκεί λίγο μετά τις 9 το βράδυ στο αεροδρόμιο Μακεδονία, όπου πολλοί πιστοί είχαν συγκεντρωθεί για να το λάβουν πρώτοι.Με το άκουσμα του «Δεύτε λάβετε φως», οι φλόγες άρχισαν να μεταδίδονται από κερί σε κερί, φωτίζοντας τα πρόσωπα των πιστών και μεταφέροντας το μήνυμα νίκης της ζωής απέναντι στον θάνατο. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, οι καμπάνες ήχησαν χαρμόσυνα και το «Χριστός Ανέστη» αντήχησε σε όλη την πόλη, συνοδευόμενο από αγκαλιές, φιλιά, την ανταλλαγή ευχών και το παραδοσιακό τσούγκρισμα κόκκινων αυγών.