Έφτασε στην Τήνο το Άγιο Φως, δείτε βίντεο

ΕΛΛΑΔΑ
Το Άγιο Φως έφτασε και στο νησί των Κυκλάδων με όλες τις προβλεπόμενες τιμές σε κλίμα κατάνυξης

2 ΣΧΟΛΙΑ
Στην Τήνο έφτασε το Άγιο Φως με όλες τις προβλεπόμενες τιμές.

Σε βίντεο που ανέβηκε στα social media φαίνεται η στιγμή που άνδρες του Λιμενικού Σώματος παραδίδουν το Άγιο Φως σε κλίμα κατάνυξης, παρουσία του Μητροπολίτη Σύρου-Τήνου κ. Δωροθέου Β,’με την ευχή για Καλή Ανάσταση σε όλους τους πιστούς.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το tinostoday.gr, στις 21.30 το βράδυ έφτασε με το σκάφος του Λιμενικού Σώματος στην Τήνο το Άγιο Φως.

Στον Πανίερο Ναό της Ευαγγελιστρίας τελέσθηκε η τελετή άφιξης του Αγίου Φωτός, όπου όλοι οι εφημέριοι του νησιού το παρέλαβαν για να το μεταφέρουν στις ενορίες τους.

Δείτε το βίντεο

@tinostoday 🙏 Η άφιξη του Αγίου Φωτός στην Τήνο Καλή Ανάσταση σε όλους! #tinosgreece #fyp #greece #cyclades #easter ♬ Misty Mountain - Tilman Sillescu
Νωρίτερα είχε γίνει η υποδοχή του με τιμές αρχηγού κράτους και ακολούθως ο πρώτος σταθμός του ήταν το Μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα και από εκεί μεταλαμπαδεύεται σε όλες τις ενορίες της επικράτειας, μέσω ειδικών πτήσεων, αλλά και οδικώς.
Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Best of Network

Δείτε Επίσης