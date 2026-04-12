Τασούλας: «Η Ανάσταση είναι πέρασμα από το σκοτάδι στο φως»
Στη Σύρο παρακολούθησε την Ακολουθία της Αναστάσεως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας – Το μήνυμα για ειρήνη, συμφιλίωση και ελπίδα
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Φανή Σταθοπούλου και την κόρη τους Μάγδα, παρακολούθησε την Ακολουθία της Αναστάσεως στον Ι. Ν. Αγίου Ιωάννη Ποσειδωνίας Σύρου.
Σε δήλωση του ο κ. Τασούλας ανέφερε:
«Πάσχα σημαίνει διάβαση, πέρασμα. Και σήμερα, τώρα, γιορτάζουμε αυτό ακριβώς: το πέρασμα από τον θάνατο στη ζωή, από το σκοτάδι στο φως, από την απελπισία και τον θρήνο στη χαρά.
Σε έναν κόσμο αβέβαιο και απειλητικό που μας περιβάλλει, το μήνυμα και το αίσθημα της Ανάστασης του Κυρίου είναι λυτρωτικό!
Και μια τέτοια στιγμή που ακούγεται χαρμόσυνα το Χριστός Ανέστη σ’ όλη την Ελλάδα και στον ελληνισμό,ευχόμαστε η νίκη της ζωής και της ελπίδας επί του θανάτου, να γίνει και νίκη της ειρήνης, της συμφιλίωσης και της ευημερίας στον σημερινό εμπερίστατο και ταραγμένο κόσμο!»
