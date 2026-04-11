Στα Χανιά αντί για τον Ιούδα παραλίγο να κάψουν… το σχολείο: Μεγάλες ζημιές στο Γυμνάσιο Νέας Κυδωνίας, δείτε εικόνες
Ο Δήμος Χανίων προχώρησε στον καθαρισμό του χώρου - Η πυρκαγιά προκάλεσε ζημιές και σε αίθουσα διδασκαλίας
Σημαντικές ζημιές προκλήθηκαν στο Γυμνάσιο Νέας Κυδωνίας στα Χανιά το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής (10/4, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε σωρό ξύλων και κλαδιών που είχαν συγκεντρωθεί για το παραδοσιακό κάψιμο του Ιούδα.
Από την πυρκαγιά καταστράφηκε η πέργκολα του σχολείου και τμήμα της αυλής, ενώ μικρότερης έκτασης ζημιές σημειώθηκαν και σε αίθουσα διδασκαλίας, όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα patris.gr.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η διευθύντρια του σχολείου είχε ενημερώσει τις Αρχές ότι ανήλικοι συγκέντρωναν κλαδιά για την κατασκευή της φωτιάς, ενώ φέρεται να είχε προηγηθεί και ένταση με κάτοικο της περιοχής.
Ο Δήμος Χανίων προχώρησε στον καθαρισμό του χώρου, ενώ αναμένεται να αποκατασταθούν οι ζημιές στην αίθουσα πριν από την επαναλειτουργία του σχολείου μετά τις διακοπές του Πάσχα.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων διενεργεί αυτεπάγγελτη έρευνα για το περιστατικό, καθώς πρόκειται για πυρκαγιά που προκάλεσε φθορές σε δημόσιο κτίριο.
Δείτε εικόνες από το σχολείο:
