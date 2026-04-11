Στα Χανιά αντί για τον Ιούδα παραλίγο να κάψουν… το σχολείο: Μεγάλες ζημιές στο Γυμνάσιο Νέας Κυδωνίας, δείτε εικόνες
Ο Δήμος Χανίων προχώρησε στον καθαρισμό του χώρου - Η πυρκαγιά προκάλεσε ζημιές και σε αίθουσα διδασκαλίας

Σημαντικές ζημιές προκλήθηκαν στο Γυμνάσιο Νέας Κυδωνίας στα Χανιά το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής (10/4, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε σωρό ξύλων και κλαδιών που είχαν συγκεντρωθεί για το παραδοσιακό κάψιμο του Ιούδα.

Από την πυρκαγιά καταστράφηκε η πέργκολα του σχολείου και τμήμα της αυλής, ενώ μικρότερης έκτασης ζημιές σημειώθηκαν και σε αίθουσα διδασκαλίας, όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα patris.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διευθύντρια του σχολείου είχε ενημερώσει τις Αρχές ότι ανήλικοι συγκέντρωναν κλαδιά για την κατασκευή της φωτιάς, ενώ φέρεται να είχε προηγηθεί και ένταση με κάτοικο της περιοχής.

Δείτε εικόνες από το σχολείο:

Ο Δήμος Χανίων προχώρησε στον καθαρισμό του χώρου, ενώ αναμένεται να αποκατασταθούν οι ζημιές στην αίθουσα πριν από την επαναλειτουργία του σχολείου μετά τις διακοπές του Πάσχα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων διενεργεί αυτεπάγγελτη έρευνα για το περιστατικό, καθώς πρόκειται για πυρκαγιά που προκάλεσε φθορές σε δημόσιο κτίριο.
