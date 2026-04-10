Χανιά: Προσωρινά κρατούμενος ο 37χρονος καθηγητής που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος 14χρονης μαθήτριάς του
Ο καθηγητής συνελήφθη μετά από καταγγελία του ανήλικου κοριτσιού

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε σήμερα από ανακριτή και εισαγγελέα ο 37χρόνος καθηγητής μουσικής στα Χανιά που κατηγορείται για ασέλγεια σε 14χρονη μαθήτριά του.

Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα flashnews.gr ο  37χρονος απολογήθηκε σήμερα με την κατηγορία της κατάχρησης ανηλίκου που δεν έχει υπερβεί το 15ο έτος της ηλικίας του.

Υπενθυμίζεται ότι ο άνδρας συνελήφθη στις 8/04 και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, από τον οποίο ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί, με τη διαδικασία να ορίζεται για σήμερα.

Η καταγγελία της 14χρονης

Η 14χρονη μαθήτρια, εκμυστηρεύτηκε στους γονείς της τι είχε συμβεί κατά τη διάρκεια ιδιωτικών μαθημάτων που της έκανε ο 37χρονος και με τη συνοδεία εκείνων, προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος του, για ασέλγεια, παρουσία μάλιστα και ψυχολόγου.

Όπως έχει ήδη κάνει γνωστό ο Αστυνομικός Διευθυντής, Κ. Νικολάου, η ΕΛΑΣ θα περιμένει πρώτα την απόφαση των Εισαγγελικών αρχών σχετικά με την προσωρινή κράτηση του 37χρονου, για να υποβάλει αίτημα δημοσιοποίησης των στοιχείων του, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ανηλίκων που αφορούν στον κατηγορούμενο.
