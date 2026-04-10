Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.
Χανιά: Προσωρινά κρατούμενος ο 37χρονος καθηγητής που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος 14χρονης μαθήτριάς του
Ο καθηγητής συνελήφθη μετά από καταγγελία του ανήλικου κοριτσιού
Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε σήμερα από ανακριτή και εισαγγελέα ο 37χρόνος καθηγητής μουσικής στα Χανιά που κατηγορείται για ασέλγεια σε 14χρονη μαθήτριά του.
Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα flashnews.gr ο 37χρονος απολογήθηκε σήμερα με την κατηγορία της κατάχρησης ανηλίκου που δεν έχει υπερβεί το 15ο έτος της ηλικίας του.
Υπενθυμίζεται ότι ο άνδρας συνελήφθη στις 8/04 και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, από τον οποίο ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί, με τη διαδικασία να ορίζεται για σήμερα.
Όπως έχει ήδη κάνει γνωστό ο Αστυνομικός Διευθυντής, Κ. Νικολάου, η ΕΛΑΣ θα περιμένει πρώτα την απόφαση των Εισαγγελικών αρχών σχετικά με την προσωρινή κράτηση του 37χρονου, για να υποβάλει αίτημα δημοσιοποίησης των στοιχείων του, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ανηλίκων που αφορούν στον κατηγορούμενο.
Η καταγγελία της 14χρονηςΗ 14χρονη μαθήτρια, εκμυστηρεύτηκε στους γονείς της τι είχε συμβεί κατά τη διάρκεια ιδιωτικών μαθημάτων που της έκανε ο 37χρονος και με τη συνοδεία εκείνων, προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος του, για ασέλγεια, παρουσία μάλιστα και ψυχολόγου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα