Πειραιάς: Συνελήφθη 25χρονος με ναρκωτικά και πυροτεχνικά σε πλοίο στο λιμάνι
ΕΛΛΑΔΑ
Πειραιάς Λιμενικό

Με έμφαση στην ενίσχυση της ασφάλειας και την αποτροπή επικίνδυνων περιστατικών στον κεντρικό λιμάνι του Πειραιά, στελέχη της ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου προχώρησαν στη σύλληψη ενός 25χρονου ημεδαπού για κατοχή ναρκωτικών και επικίνδυνων πυροτεχνικών υλικών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις απογευματινές ώρες χθες, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη και καταστολή έκνομων ενεργειών, από την Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) και το Γραφείο Ασφάλειας του λιμεναρχείου Πειραιά, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου.

Ο 25χρονος εντοπίστηκε εντός επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου, έχοντας στη χειραποσκευή του μία πλαστική συσκευασία με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 11,1 γραμμαρίων. Παράλληλα, στην κατοχή του βρέθηκε σημαντική ποσότητα πυροτεχνικών και φωτοβολίδων, και συγκεκριμένα έξι ναυτικές ρουκέτες αλεξιπτώτου, πέντε καπνογόνα χειρός, δύο πυροτεχνήματα και ένα καπνογόνο ημέρας τύπου «βαρελάκι».

Τα ευρήματα κατασχέθηκαν άμεσα, ενώ ο συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και πυροτεχνημάτων.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης