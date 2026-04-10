Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.
Πειραιάς: Συνελήφθη 25χρονος με ναρκωτικά και πυροτεχνικά σε πλοίο στο λιμάνι
Με έμφαση στην ενίσχυση της ασφάλειας και την αποτροπή επικίνδυνων περιστατικών στον κεντρικό λιμάνι του Πειραιά, στελέχη της ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου προχώρησαν στη σύλληψη ενός 25χρονου ημεδαπού για κατοχή ναρκωτικών και επικίνδυνων πυροτεχνικών υλικών.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις απογευματινές ώρες χθες, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη και καταστολή έκνομων ενεργειών, από την Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) και το Γραφείο Ασφάλειας του λιμεναρχείου Πειραιά, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου.
Ο 25χρονος εντοπίστηκε εντός επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου, έχοντας στη χειραποσκευή του μία πλαστική συσκευασία με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 11,1 γραμμαρίων. Παράλληλα, στην κατοχή του βρέθηκε σημαντική ποσότητα πυροτεχνικών και φωτοβολίδων, και συγκεκριμένα έξι ναυτικές ρουκέτες αλεξιπτώτου, πέντε καπνογόνα χειρός, δύο πυροτεχνήματα και ένα καπνογόνο ημέρας τύπου «βαρελάκι».
Τα ευρήματα κατασχέθηκαν άμεσα, ενώ ο συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και πυροτεχνημάτων.
